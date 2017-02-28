Hepsiburada kargo ücretini sıfırladı

İstanbul, 28 Şubat () - Türkiye’de online alışverişin lideri hepsiburada, Kargo Bizden Hareketi ile sağlık&güzellik, kozmetik, süpermarket ve petshop kategorilerinden tek seferde 200 lira ve üzeri alışveriş yapanlara bir ay boyunca geçerli ücretsiz kargo hizmeti sunuyor.

30 kategoride 3 milyon ürün çeşitliliğiyle Türkiye’nin lider e-ticaret platformu olan hepsiburada, Şubat ayında başlattığı ve yıl boyunca devam edecek “Kargo Bizden Hareketi” ile müşterilerine ücretsiz kargo hizmeti sağlayacak.

Sağlık&güzellik, kozmetik, süpermarket ve petshop kategorilerinden tek seferde 200 lira ve üzeri alışveriş yapan hepsiburada müşterileri, alışveriş yaptıkları tarihten itibaren bir ay boyunca kampanyadan yararlanabilecekler. Hepsiburada müşterileri aynı kategorilerden yapacakları tüm alışverişlerde Türkiye’nin her yerine geçerli olacak ücretsiz kargo hizmeti ayrıcalığını yaşama şansına sahip olacaklar.

1998 yılında kurulan ve e-ticaret alanında Türkiye’nin önde gelen markalarından biri olan Hepsiburada, 30 farklı kategoride 3 milyon ürün çeşitliliği ile müşterilerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için çalışmaktadır. Yıllar içinde pek çok ödüle layık görülen Hepsiburada; 2011, 2012 ve 2013 yıllarında Türkiye’nin en sevilen markası, 2013 yılında ise ‘Yılın E-ticaret Sitesi’ seçilmiştir.

Bugün Türkiye’de online alışverişin lideri olarak müşterilerine en uygun fiyatlarla en iyi ürünü ulaştırmaya çalışan Hepsiburada, büyümeye ve e-ticareti büyütmeye devam etmektedir. 2016 yılında yüzde 120 büyüme oranı ile toplam Türkiye e-ticaret sektörünün büyümesine de öncülük etmiştir.