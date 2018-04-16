Hepsiburada Global Girişimcilik Kongresi’nde

İSTANBUL, () - E-TİCARET platformu Hepsiburada, 16-19 Nisan tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen ve sponsorluğunu da üstlendiği Global Girişimcilik Kongresi’nde, e-ticaretin dönüşümü ile gelecek potansiyeli hakkında görüş ve tecrübelerini aktaracak.

Doğan Online Kurucusu ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner kongrenin açılış gününde yapacağı konuşmada dijitalleşmenin sosyal etkisi üzerine görüşlerini aktaracak.

Dünyanın en kapsamlı girişimcilik ekosistemi paydaş toplantısı olarak kabul edilen Global Girişimcilik Kongresi (Global Entrepreneurship Congress - GEC), 16-19 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştiriliyor. 170’i aşkın ülkeden 3 binden fazla katılımcının yer aldığı kongreye, yaklaşık 250 uluslararası uzman konuşmacı da görüş ve tespitleriyle katılıyor.

Global Girişimcilik Konferansı’nın açılış gününde Doğan Online Kurucusu ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner de bir konuşma yapacak. Boyner konuşmasında, dijital dönüşümün sosyal yanına değinerek tüketici beklentileri, büyük veri ve yapay zeka kullanımı ile ilgili teknolojik gelişmeler ile ilgili konulara değinecek.

'Global Bir Ekosistem İnşa Etmek' sloganıyla düzenlenen bu yılki zirvenin gold sponsorlarından olan Hepsiburada ise 17 Nisan günü gerçekleştirilecek 6 seanstan biri olan 'Dijital Ekonomi' seansını üstlenerek 4 farklı oturum gerçekleştirecek.

'Dijital Ekonomi’nin Sonrası' başlıklı oturumunda, e-ticaretin ve dijital ekonominin geleceği konusundaki görüşleriyle Hepsiburada CEO’su Hein Pretorius da yer alacak. Hepsiburada Pazarlama Grup Başkanı Yüce Zerey ise pazarlama ve reklam teknoloji trendlerinin, pazarlama dünyasının değişen düşünce yapısının ele alındığı panelde konuşmacı olacak.

Hepsiburada’nın sahiplendiği oturumlardan bir diğerinde Hepsiburada Kurumsal İletişim ve İlişkiler Grup Başkanı Koray Öztürkler moderatörlüğünde dijital pazaryerleri konuşulacak, büyüklükleri ve artan önemleri ile dijital pazaryerlerinin fırsatları, avantajları ve trendler tartışılacak.

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