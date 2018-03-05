Hepsiburada'dan İzmir’de dijital dönüşüm seferberliği

HEPSİBURADA İzmir’de düzenlediği ‘E-Ticaret Zirvesi’nde İzmir’de faaliyet gösteren KOBİ’ler, girişimciler ve esnaflarla bir araya gelerek dijital dönüşüm, online ödeme, teslimat ve dijital pazarlama konularında eğitimler verdi.

ETİD Genel Sekreteri Ömer Gürkan, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Güleç, Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Mutlu ve İzmir Ticaret Odası Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü açılış konuşmalarını yaptığı etkinlik İzmirlilerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Türkiye’de dijital dönüşümün öncülerinden olan Hepsiburada’nın, Anadolu şehirlerindeki işletmelerin e-ticarete geçişlerini desteklemek üzere hayata geçirdiği e-ticaret toplantılarının yeni durağı İzmir oldu. Teknoloji ve finans sektörünün önde gelen şirketlerinden yöneticilerin e-ticaret potansiyelini arttırma çözümlerini anlattığı zirvede sektör profesyonelleri bilgi ve deneyimlerini yerel marka sahipleriyle paylaştı.

İzmir ve çevre illerinden bini aşkın işletme sahibinin katıldığı, yarım gün süren etkinlikte Türkiye’de ve dünyada e-ticaretin durumu, dijital dönüşümde e-ticaretin önemi, online ödeme ve çözüm odaklı lojistik konu başlıklarında oturumlar gerçekleşti. Eğitim seanslarının da yer aldığı etkinlikte İzmir’de e-ticaret yapan işletmelerin başarı hikayeleri de işletme sahipleri tarafından paylaşıldı. KOBİ’ler ve işletme sahipleri online satışa başladıktan sonra cirolarında önemli bir artış gözlemlediklerini belirtirken, yaşadıkları dijital dönüşüm süreciyle birlikte çevre illere de hizmet vermeye başlamanın işlerini geliştirmekte büyük fayda sağladıklarını belirtti.

“TÜRKİYE’DE ERİŞİLMEMİŞ CİDDİ BİR POTANSİYEL VAR”

Etkinlik kapsamında konuşan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi ülkemizde e-ticaretin gelişimini sürdürdüğüne dikkati çekerken, ticaretin toplam perakende içindeki payının yüzde 3,5’larda olduğunu aktardı. Ekmekçi, dünyada ise bu oranın yüzde 8,5 olduğunu belirterek Türkiye’de erişilmemiş ciddi bir potansiyelin mevcut olduğunu belirtti. Ekmekçi sözlerini, “80 milyonluk nüfusumuzun yarısından fazlası 30 yaşın altında, kredi kartı oranımız Avrupa ortalamasının üzerinde ve ülkemizin bir ucundan diğer ucuna 24 saatte paket ulaştırabiliyoruz. Yani daha yolun başındayız diyebiliriz. Her sektörde olduğu gibi e-ticarette de sürdürülebilir bir başarı için farklı müşteri gruplarının ihtiyaç ve beklentileri ile uyumlu, geniş ürün grupları ve marka seçeneklerinin sunulabilmesi gerekiyor. Türkiye’nin potansiyeline güveniyor ve ülkemizin geleceğini çok parlak görüyoruz" şeklinde sürdürdü.

HEPSİBURADA PAZARYERİ EĞİTİMİ VERİLDİ

İzmir’de faaliyet gösteren işletmelerin katılımıyla gerçekleşen etkinliğin ikinci bölümünde ise Hepsiburada iş ortakları ve iş ortağı olmaya karar veren katılımcılara pazaryeri eğitimi verildi. E-ticarete geçiş için yapılması gerekenlerin adım adım anlatıldığı eğitimde, online ödeme sistemleri, dijital pazarlama yöntemleri, çoklu kanal yönetimi, teslimat konularında detaylar aktarıldı.

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