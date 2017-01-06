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Hepsiburada 2016'nın en gözde e-ticaret sitesi seçildi

İstanbul, 6 Ocak () - Online alışveriş sitesi Hepsiburada; ürün çeşitliliği, güvenli alışveriş, teslimat hızı ve müşterilerine sunduğu toplam faydayla 2016’nın en gözde e-ticaret markası oldu. Pazarlama sektörü yayınlarından...

Hepsiburada 2016'nın en gözde e-ticaret sitesi seçildi

İstanbul, 6 Ocak () - Online alışveriş sitesi Hepsiburada; ürün çeşitliliği, güvenli alışveriş, teslimat hızı ve müşterilerine sunduğu toplam faydayla 2016’nın en gözde e-ticaret markası oldu.

Pazarlama sektörü yayınlarından Marketing Türkiye ile pazar ve tüketici algısı tutumu konularında analizler sunan AKADEMETRE’nin işbirliğiyle düzenlenen araştırmanın sonuçlarına göre 2016 yılında e-ticaretin lider markası hepsiburada oldu.

12 ilde 1.200 kişiyle yüz yüze anket yöntemiyle yapılan araştırma, katılımcıların çeşitli şirketleri; güven, hizmette farklılk ve fayda, sosyal sorumluluk, iletişim ve genel marka beğenilirliği parametrelerine göre değerlendirmesiyle oluştu. Değerlendirmede hepsiburada; güvenli alışveriş, teslimat hızı, ürün çeşitliliği ve tüketicilere sunduğu faydalarla sektör ortalamasının kat be kat üzerinde bir puan 2016’nın en gözde e-ticaret markası oldu.

Araştırmanın sonuçları İstanbul Zorlu Center The Raffles Otel’de gerçekleşen ‘The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’ galasında açıklandı.

Hepsiburada adına törene katılan Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi, yaptığı konuşmada; “30 farklı kategoride 3 milyon ürün çeşitliliğimiz ile 10 milyon müşterimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için çalışıyoruz. Sektörü büyütme misyonunu üstlenmiş öncü bir şirket olarak, 2016 yılı Hepsiburada için tarihinin en fazla büyüdüğü yıl oldu. Teknoloji ve inovasyona, hızlı sevkiyat ve teslimat konularına yatırım yapmaya devam ediyor ve her gün kendimizi geliştirerek yenilikleri müşterilerimize sunuyoruz” diye konuştu.

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