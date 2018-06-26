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Haziran ayında açlık sınırı 1,714.35 liraya, yoksulluk sınırı 5,584.20 liraya çıktı

Ayşegül Acar / İstanbul, 26 Haziran () - Türkiye İşçi Sendikaları Konfedrasyonu (TÜRK-İŞ) 'in yaptığı araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı (açlık sınırı) bir önceki aya göre...

Haziran ayında açlık sınırı 1,714.35 liraya, yoksulluk sınırı 5,584.20 liraya çıktı

Ayşegül Acar / İstanbul, 26 Haziran () - Türkiye İşçi Sendikaları Konfedrasyonu (TÜRK-İŞ) 'in yaptığı araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı (açlık sınırı) bir önceki aya göre aylık yüzde 1.7 ve yıllık yüzde 13.7 artarak 1714.35 liraya yükseldi.
Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) da aylık yüzde 1.7 aylık ise yüzde 13.7 artışla 5584.20 liraya çıktı.
Araştırma sonuçlarına göre ayrıca, geçen ay 4.52 TL olan ortalama sebze-meyve fiyatı bu ay 5.02 liraya yükseldi. Ortalama kilogram fiyatı 4.19 lira olan sebze 4.87’ye yükselirken, meyve ortalama kilogram fiyatı 4.96 lira iken 5.23 lira oldu. Hesaplama yapılırken  pazarda yaygın bulunan mevsim ürünleri esas alındı.
Araştırmada ekmek fiyatı yine 200 gramı 1.00 lira tutarında olurken, bulgur fiyatı  gerilerken  irmik fiyatında  artış kaydedildi.

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