Hazır giyimciler Iğdır’ın yatırım potansiyelini yerinde inceledi

Iğdır, 22 Mayıs () - Moda ve Hazır Giyim Federasyonu’nun (MHGF) Cazibe Merkezleri Tanıtım Programı kapsamında ilkini düzenlediği Iğdır Tekstil-Hazır Giyimde Yatırım Fırsatları ve Tanıtım Günleri ile iş insanlarını Iğdır’da buluşturdu.

Hükümetin Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da 5 bölge içinde ilan ettiği 23 Cazibe Merkezi ili tekstil ve hazır giyim yatırımcısına tanıtmak için özel bir program başlatan MHGF’nin bu kapsamda ilk durağı Iğdır oldu. MHGF ve Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) işbirliğiyle, Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) öncülüğünde, Iğdır Valiliği, Iğdır Belediye Başkanlığı ve Iğdır Üniversitesi katkılarıyla 18 – 21 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenen Iğdır Tekstil-Hazır Giyimde Yatırım Fırsatları ve Tanıtım Günleri’ne Türkiye’nin farklı bölgelerinden hazır giyim yatırımcıları katıldı.

İkinci gün ITSO’da düzenlenen “Tekstil ve hazır giyim Iğdır’ın kalkınmasında öncü sektör olabilir mi?” ve “Iğdır, tekstil ve hazır giyim yatırımcısına ne vadediyor?” başlıklı iki panel ile kafalarındaki soru işaretleri giderilmeye çalışıldı.

Yatırımcı yerinde bilgilendirildi

Etkinlik sonrası bir değerlendirme yapan MHGF Başkanı Hüseyin Öztürk, Iğdır Tekstil-Hazır Giyimde Yatırım Fırsatları ve Tanıtım Günleri’nin beklentilerinin üzerinde bir başarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, “Hazır giyim yatırımcısı Iğdır’a gelerek yerinde, birinci elden sağlıklı bilgi alma ve tanıma fırsatı buldu” dedi.

“23 cazibe merkezi rakip değil, partner olmalı”

Hazır giyimin cazibe merkezleri için öncü sektör olması gerektiğini vurgulayan Başkan Hüseyin Öztürk, “Çalışan başı bin dolarla yatırım yapılabilecek başka bir sektör yok. Yeter ki; o ilin sahip olduğu potansiyel doğru bir şekilde analiz edilsin ve buna göre belirlenecek bir hazır giyim branşında pilot bölge edilsin. Böylece 23 cazibe merkezi ilimiz birbiriyle rakip değil, birbirini tamamlayan bir partner olacaktır” diye konuştu.

“Mesleki eğitim ile gençler üretime entegre edilmeli”

Yeni yatırımlarla iş gücüne talebin de artacağına dikkat çeken MHGF Başkanı Hüseyin Öztürk, “Bu bölgelerimizde genç ve dinamik bir nüfus var. Meslek liseleri ve meslek yüksek okullarının yanı sıra hızlı meslek kurslarının ile gençlerimizi seri bir şekilde mesleki anlamda donanımlı hale getirmeli ve sanayiye entegre etmeliyiz” dedi.

Çok sayıda ulusal basın temsilcisinin de katıldığı program kapsamında kentte bazı bölgelerde ve Iğdır OSB’de incelemelerde bulunan MHGF heyeti, son günü kültür gezisi amaçlı Nahçıvan’a da gitti.

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