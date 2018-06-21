Hazır giyim sektöründe "yüksek ihracat ödülleri" dağıtıldı

Ahmet Erdem / İstanbul, 21 Haziran () – Hazır giyim sektöründe 17 milyar dolarlık ihracat yapan toplam 2 bin 236 firma, gerçekleştirilen törenle ödülleri aldı. Törende konuşan İstanbul Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, hazır giyim sektöründe hedefin 60 milyon dolarlık ihracat olduğunu vurguladı.

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, 2017’de sektör olarak Türkiye’ye cari açığın yüzde 30’u kadar net döviz kazandırdıklarını açıkladı. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün net döviz getirisinde 14 milyar dolar ile açık ara önde olduğunu belirten Gültepe, hazır giyimde 60 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşabilmek için dijital dönüşümün özel destek kapsamına alınmasını istedi.

Türkiye’nin hazır giyim ve konfeksiyonda 5’inci büyük tedarikçi ülke olmasına rağmen dünya ticaretinden hak ettiği payı alamadığına dikkat çeken Gültepe, yaklaşık 500 milyar dolar olan küresel ticarette Türkiye’nin payının yüzde 3.4 olduğunu söyledi ve ekledi:

"Küresel ticarette dijitalleşmeyen işletmelerin, kurumların ayakta kalma şansı yok denecek kadar az. Yani dünya hazır giyim ticaretinde mevcut konumumuzu korumak ve daha yukarılara çıkmak, 60 milyar dolarları yakalamak istiyorsak firmalarımızın çok hızlı şekilde dijitalleşmesi gerekiyor. Biz bu gerçeği çok önce görerek dijitalleşmeyi ülkemizin ve sektörümüzün gündemine taşıdık. Firmalarımız için İHKİB Mobil Aplikasyon Uygulamasını başlattık. Bu alanda öncü sektör olma hedefimizde kamu otoritesinin desteğini arkamızda görmek istiyor ve dijital dönüşümün özel destek kapsamına alınmasını bekliyoruz."

"Eylem Planımızda yer alan dört temel hamlede önceliği üretime verdik. Çünkü üretim yoksa ihracat, ihracat yoksa döviz, döviz yoksa büyüme yok. Anadolu’nun her tarafını üretim üssü yapacağız. Güzel İstanbul’umuzu ise dünyanın belli başlı moda merkezlerinden biri haline getireceğiz."

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ise konuşmasında, İHKİB’in belirlediği strateji ile tüm sektörlere öncü söyledi. Büyükekşi, 2018’in ilk 5 ayında ihracatta yüzde 10’luk büyüme yakalayan hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün yılı tüm zamanların ihracat rekoru ile kapatacağına inandığını belirtti.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. 50 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştiren 58 firmaya platin, 25 – 50 milyon dolar ihracat yapan 70 firmaya altın, 5 – 25 milyon dolar arasında ihracat gerçekleştiren 509 firmaya gümüş olmak üzere toplamda 2 bin 236 firmaya ödül verildi. Türkiye hazırgiyim ve konfeksiyon sektöründe toplam ihracatın yüzde 75’ini gerçekleştiren İHKİB’in toplam 11 bin 500 dolayında üyesi bulunuyor.