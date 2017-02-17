Hazine yılbaşından bu yana 3.25 milyar dolar dış borç aldı

İstanbul, 17 Şubat () - Hazine, 25 Mart 2027 itfalı dolar cinsi eurobondun yeniden ihracıyla 1.25 milyar dolar borçlandı ve bu yıl başından itibaren toplam borçlanması 3.25 milyar dolara çıktı.

Hazine'den yapılan yazılı açıklamada, "2017 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden Mart 2027 vadeli tahvilin artırımı için 16 Şubat 2017 tarihinde BNP Paribas, JPMorgan ve MUFG'ye yetki verilmişti. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı 1.25 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 23 Şubat 2017 tarihinde hesaplarımıza girecektir" denildi.

Açıklamada, kupon oranının yüzde 6.0 olan tahvilin yatırımcıya getirisinin de yüzde 5.65 olarak belirlendiği, tahvile toplamda 200'den fazla yatırımcının, ihraç tutarının yaklaşık 4 katı talep gösterdiği belirtildi.

Hazine açıklamasında "Tahvilin yüzde 45'i Birleşik Krallık'taki, yüzde 21'i ABD'deki, yüzde 18'i Türkiye'deki, yüzde 15'i diğer Avrupa ülkelerindeki ve yüzde 1'i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır" denildi.

Açıklamada, "Bu tahville birlikte 2017 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 3.25 milyar dolar tutarında finansman sağlanmıştır" denildi. Hazine Ocak ayında aynı tahvilin ilk ihracını gerçekleştirmiş ve 2 milyar dolar borçlanmıştı.