Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TUZLA'DA KONUŞTU
Erdoğan kritik ilçe Tuzla'da konuştu
Atatürk Havalimanı'nda bir devir kapanıyor
Atatürk Havalimanı'nda bir devir kapanıyor
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci muhtar adayı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci...

Hazine üç ayda toplam 32.6 milyar lira borçlanacak

İstanbul, 29 Mart () - Hazine ve Maliye bakanlığı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yapacağı toplam 33.2 milyar lira borç servisine karşılık, bu dönemde düzenleyeceği toplam 10 ihale ile 32.6 milyar lira iç borçlanma yapacak. Hazine ve Maliye...

Hazine üç ayda toplam 32.6 milyar lira borçlanacak

İstanbul, 29 Mart () - Hazine ve Maliye bakanlığı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yapacağı toplam 33.2 milyar lira borç servisine karşılık, bu dönemde düzenleyeceği toplam 10 ihale ile 32.6 milyar lira iç borçlanma yapacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hazine Nisan'da 1, Mayıs'ta 4 ve Haziran’da 5 ihale ile borçlanacak.
Hazine'nin Nisan-Mayıs-Haziran dönemi iç borçlanma stratejisi şöyle:
- Hazine Nisan'da toplam 2.6 milyar lira iç borç servisine karşılık 2.8 milyar lira iç borçlanma öngörüyor.      
- Hazine Mayıs'ta toplam 19.2 milyar lira iç borç servisine karşılık 18.8 milyar lira iç borçlanma öngörüyor.
- Hazine Haziran’da toplam 11.4 milyar lira iç borç servisine karşılık 11 milyar lira iç borçlanma öngörüyor. (Tablo)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328