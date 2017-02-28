Hazine üç ayda toplam 25.7 milyar lira iç borçlanma yapacak

İstanbul, 28 Şubat () - Hazine Müsteşarlığı, Mart-Nisan-Mayıs döneminde toplam 24.1 milyar liralık iç borç sevisine karşılık, toplam 25.7 milyar liralık da iç borçlanma yapacak.

Hazine Müsteşarlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hazine Mart ayında toplam 17.7 milyar lira iç borç servisine karşılık 18.5 milyar liralık da iç borçlanma yapacak.

Hazine ayrıca, Nisan ayında toplam 1.9 milyar lira iç borç servisine karşılık 2.2 milyar lira iç borçlanma, Mayıs ayında da toplam 4.5 milyar lira iç borç servisine karşılık 5.0 milyar lira iç borçlanma öngörüyor.

Hazine üç ay içinde yapacağı borçlanmalar için Mart'ta 6, Nisan'da 2, Mayıs'ta da 3 ihale düzenleyecek.