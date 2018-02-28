Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Özel anaokulunda skandal görüntüler
Özel anaokulunda skandal görüntüler
Fındıkta kritik döneme girildi 
Fındıkta kritik döneme girildi 
ABD: Ateşkes kararının Suriye'nin bütününde geçerli
ABD'den Türkiye'ye ateşkes uyarısı
TMMOB/ZMO : Çiftçi destekleri mazot vergisiyle geri alınıyor
Çiftçi destekleri mazot vergisiyle geri...

Hazine üç ayda iç piyasadan 15.1 milyar lira borçlanacak

İstanbul, 28 Şubat () - Hazine Müsteşarlığı, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında iç piyasada çıkacağı yedi ihale yoluyla toplam 15.1 milyar lira borçlanacak ve toplam 13.7 milyar lira da iç borç servisi yapacak. Hazine, önümüzdeki üç aylık...

Hazine üç ayda iç piyasadan 15.1 milyar lira borçlanacak

İstanbul, 28 Şubat () - Hazine Müsteşarlığı, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında iç piyasada çıkacağı yedi ihale yoluyla toplam 15.1 milyar lira borçlanacak ve toplam 13.7 milyar lira da iç borç servisi yapacak.
Hazine, önümüzdeki üç aylık döneme ilişkin iç borçlanma programına göre;
- Mart'ta 6.0 milyar lira iç borç servisine karşılık toplam üç ihalede 6.6 milyar lira,
- Nisan'da 3.8 milyar lira iç borç servisine karşılık toplam iki ihalede 4.2 milyar lira,
- Mayıs'ta 3.9 milyar lira iç borç servisine karşılık toplam iki ihalede 4.3 milyar lira iç borçlanma öngörüyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314