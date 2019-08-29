Son Dakika
Hazine üç ayda 30.7 milyar liralık iç borçlanma yapacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında, toplam 38.8 milyar liralık iç borç servisine karşılık, iç piyasadan 30.7 milyar lira borçlanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; - Eylül ayında...
EKONOMİ 29.08.2019, 16:27
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında, toplam 38.8 milyar liralık iç borç servisine karşılık, iç piyasadan 30.7 milyar lira borçlanacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre;
- Eylül ayında toplam 10 milyar liralık iç borç servisine karşılık, toplam 6.5 milyar liralık,
- Ekim ayında toplam 7.3 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 5.7 milyar liralık,
- Kasım ayında toplam 21.5 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 18.5 milyar liralık iç borçlanma yapılması programlandı. (Tablo)
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre;
- Eylül ayında toplam 10 milyar liralık iç borç servisine karşılık, toplam 6.5 milyar liralık,
- Ekim ayında toplam 7.3 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 5.7 milyar liralık,
- Kasım ayında toplam 21.5 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 18.5 milyar liralık iç borçlanma yapılması programlandı. (Tablo)
26°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 29 Ağustos 2019
|İmsak
|04:49
|Güneş
|06:20
|Öğle
|13:10
|İkindi
|16:52
|Akşam
|19:50
|Yatsı
|21:16
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Gazişehir
|2
|3
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|1
|14. Galatasaray
|2
|1
|15. Kasımpaşa
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atletico Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0