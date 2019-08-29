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Hazine üç ayda 30.7 milyar liralık iç borçlanma yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında, toplam 38.8 milyar liralık iç borç servisine karşılık, iç piyasadan 30.7 milyar lira borçlanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; - Eylül ayında...

EKONOMİ 29.08.2019, 16:27
Hazine üç ayda 30.7 milyar liralık iç borçlanma yapacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında, toplam 38.8 milyar liralık iç borç servisine karşılık, iç piyasadan 30.7 milyar lira borçlanacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre;
- Eylül ayında toplam 10 milyar liralık iç borç servisine karşılık, toplam 6.5 milyar liralık,
- Ekim ayında toplam 7.3 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 5.7 milyar liralık,
- Kasım ayında toplam 21.5 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 18.5 milyar liralık iç borçlanma yapılması programlandı. (Tablo)

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