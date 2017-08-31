Hazine üç ayda 25.3 milyar lira borç ödeyecek, 37.1 milyar lira borçlanacak

İstanbul, 31 Ağustos () - Türkiye Hazinesi, Eylül, Ekim ve Kasım aylarını kapsayan önümüzdeki üç aylık dönemde toplam 25.3 milyar liralık borç servisine karşılık, 37.1 milyar lira borçlanacak.

Hazine Müsteşarlığı'ndan yapılan açıklamada, önümüzdeki üç aylık dönem için öngörülen, borç servisi ve borçlanmalara ilişkin şu bilgiler verildi:

"Eylül ayında toplam 7.5 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 11.3 milyar liralık iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

"Ekim ayında toplam 13.6 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 19.7 milyar liralık iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

"Kasım ayında toplam 4.2 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 6.1 milyar liralık iç borçlanma yapılması programlanmaktadır."

Hazine'nin açıkladığı verilere dayanarak yapılan hesaplamalar, önümüzdeki üç aylık dönemde "borç çevirme oranı" yüzde 147 olarak hesaplandı.

Hazine, bu yılın ilk yedi aylık gerçekleşmesinde 65.4 milyar lira ödemeye karşılık 78.1 milyar lira borçlandı ve borç çevirme oranı yüzde 119.4 olarak belirlendi. (Tablo)