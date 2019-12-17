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Hazine tahvil ihaleleri öncesi 3.3 milyar lira borçlandı
Hazine, bugün gerçekleştireceği tahvil ihaleleri öncesi rekabetçi olmayan tekliflerde 2.5 milyar lirası piyasa yapıcı bankalardan, 800 milyon lirası da kamudan olmak üzere toplam 3.3 milyar lira borçlandı. Hazine Aralık ayı iç borçlanma...
EKONOMİ 17.12.2019, 13:12
Hazine, bugün gerçekleştireceği tahvil ihaleleri öncesi rekabetçi olmayan tekliflerde 2.5 milyar lirası piyasa yapıcı bankalardan, 800 milyon lirası da kamudan olmak üzere toplam 3.3 milyar lira borçlandı.
Hazine Aralık ayı iç borçlanma programı kapsamında bugün 20 Ekim 2021 itfalı altı ayda bir yüzde 6.9 kupon ödemeli iki yıllık gösterge tahvil ile 6 Kasım 2024 itfalı beş yıllık TÜFE'ye endeksli altı ayda bir yüzde 1.6 kupon ödemeli tahvili yeniden ihraç edecek.
Hazine Aralık ayı iç borçlanma programı kapsamında bugün 20 Ekim 2021 itfalı altı ayda bir yüzde 6.9 kupon ödemeli iki yıllık gösterge tahvil ile 6 Kasım 2024 itfalı beş yıllık TÜFE'ye endeksli altı ayda bir yüzde 1.6 kupon ödemeli tahvili yeniden ihraç edecek.
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