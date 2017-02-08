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Hazine: Reel sektör kur riskinin etkin takibi değerlendirildi

Hazine Müsteşarlığı, reel sektör firmalarının kur riskinin daha etkin takibi konusunun değerlendirildiğini açıkladı.

Hazine: Reel sektör kur riskinin etkin takibi değerlendirildi

Hazine Müsteşarlığı, reel sektör firmalarının kur riskinin daha etkin takibi konusunun değerlendirildiğini açıkladı.

Hazine Müsteşarlığı’ndan yapılan açıklamada, 7 Şubat günü yapılan Finansal İstikrar Komitesi’nin 30. Toplantısı hakkında bilgi verildi.

Başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek Başkanlığında yapılan toplantıda finansal istikrarın izlenmesine yönelik faaliyetlerin değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

“Toplantıda, reel sektör firmalarının kur riskinin daha etkin takibi ve yönetilmesine ilişkin çalışmalarda gelinen aşama değerlendirilmiştir. Belirlenen yol haritası çerçevesinde paydaşlarla yapılacak çalıştay sonrasında veri temini ve yeni mevzuat çerçevesinin oluşturulması hususları ele alınmıştır.”

Açıklamada ayrıca toplantıda bankacılık kesiminin uluslararası standartlara uyumu kapsamında yürütülen çalışmalar ile Finansal Erişim, Finansal Eğitim ve Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planlarındaki gelişmelerin değerlendirildiği belirtildi.

 

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