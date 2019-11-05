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Hazine'nin sabit kuponlu tahvilinde getiri yüzde 12.59 oldu
Hazine'nin Kasım ayı iç borçlanma programı kapsamında Salı günü gerçekleştirdiği beş yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracında ortalama bileşik getiri yüzde 12.59 oldu. Hazine Salı günü 24 Temmuz 2024 itfalı beş...
EKONOMİ 05.11.2019, 16:25
Hazine'nin Kasım ayı iç borçlanma programı kapsamında Salı günü gerçekleştirdiği beş yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracında ortalama bileşik getiri yüzde 12.59 oldu.
Hazine Salı günü 24 Temmuz 2024 itfalı beş yıl vadeli altı ayda bir yüzde 4.5 kupon ödemeli sabit kuponu tahvili yeniden ihraç etti. İhalede net satış 1,345.7 milyon lira, nominal teklif 3,336.5 milyon lira oldu. Hazine ihale öncesi ROT'ta (rekabetçi olmayan teklif) ise piyasa yapıcı bankalardan (PY) 1 milyar lira borçlanma gerçekleştirdi.
Hazine, geçen hafta Kasım-Aralık 2019 ve Ocak 2020 dönemini kapsayan iç borçlanma stratejisine ilişkin duyurusunda, artan borçlanma maliyetlerinin uzun vadede borç stokuna etkisini sınırlamak için yaklaşık bir yıldır gerçekleştirmediği beş yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalelerine yeniden başlayacağını açıklamıştı.
Hazine Kasım ayında toplam 21.5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 15.4 milyar lirası piyasadan, 0.6 milyar lirası kira sertifikası ihracı yoluyla olmak üzere toplam 20.4 milyar liralık iç borçlanma programlıyor.
Hazine Salı günü 24 Temmuz 2024 itfalı beş yıl vadeli altı ayda bir yüzde 4.5 kupon ödemeli sabit kuponu tahvili yeniden ihraç etti. İhalede net satış 1,345.7 milyon lira, nominal teklif 3,336.5 milyon lira oldu. Hazine ihale öncesi ROT'ta (rekabetçi olmayan teklif) ise piyasa yapıcı bankalardan (PY) 1 milyar lira borçlanma gerçekleştirdi.
Hazine, geçen hafta Kasım-Aralık 2019 ve Ocak 2020 dönemini kapsayan iç borçlanma stratejisine ilişkin duyurusunda, artan borçlanma maliyetlerinin uzun vadede borç stokuna etkisini sınırlamak için yaklaşık bir yıldır gerçekleştirmediği beş yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalelerine yeniden başlayacağını açıklamıştı.
Hazine Kasım ayında toplam 21.5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 15.4 milyar lirası piyasadan, 0.6 milyar lirası kira sertifikası ihracı yoluyla olmak üzere toplam 20.4 milyar liralık iç borçlanma programlıyor.
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