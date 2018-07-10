Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler oldu
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler oldu
Yeni sistemin bakanları kim? Nereden geldi?
Soylu ve Damatla birlikte 4...
Yeni hükümet sisteminin ilk kabinesi belli oldu
Yeni kabineyi açıkladı. İşte yeni...
İçişleri Bakanı tekrar Süleyman Soylu olsun
Süleyman Soylu tekrar İçişleri Bakanı...

Hazine'nin 3 ihalesinde toplam satış ROT dahil 9.1 milyar lira

İstanbul, 10 Temmuz () -  Hazine'nin bugün düzenlediği üç ihalede toplam satış 2 milyar 50 milyon lira oldu. İhaleler öncesi yapılan 7 milyar 29.1 milyon lira ROT (rekabetçi olmayan teklif) satışla birlikte, satış tutarı 9 milyar 79.1...

Hazine'nin 3 ihalesinde toplam satış ROT dahil 9.1 milyar lira

İstanbul, 10 Temmuz () -  Hazine'nin bugün düzenlediği üç ihalede toplam satış 2 milyar 50 milyon lira oldu.
İhaleler öncesi yapılan 7 milyar 29.1 milyon lira ROT (rekabetçi olmayan teklif) satışla birlikte, satış tutarı 9 milyar 79.1 milyon liraya ulaştı.
Hazine;
- 2 yıl (490 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil,
- 7 yıl (2.548 gün) vadeli değişken faizli tahvil,
- 10 yıl (3.528 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihraç etti.
- 2 Yıllık sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 704.7 milyon lira oldu.
- İhalede satışların nominal tutarı 744.0 milyon lira olarak gerçekleşti.
- İhaleye gelen nominal teklif 2 milyar 605.0 milyon lira oldu.
İhalede;
- bileşik faiz en düşük yüzde 20.20,
- ortalama yüzde 20.28,
- en yüksek yüzde 20.39,
- basit faiz ortalama yüzde 19.34 düzeyindeydi.
- İhalede minimum 94,606 lira, ortalama 94,718 lira fiyat oluştu.
Yeniden ihraç edilen tahvilin itfa tarihi 13 Kasım 2019.
- Bir önceki 2 yıllık tahvil ihalesinde ortalama bileşik faiz yüzde 19,35 olmuştu.
- 7 Yıllık değişken faizli tahvil ihalesinde net satış 631,6 milyon lira oldu.
- İhalede satışların nominal tutarı 685 milyon lira olarak gerçekleşti.
- İhaleye gelen nominal teklif 1 milyar 749 milyon lira oldu.
İhalede;
- en düşük dönemsel faiz yüzde 8.42,
- ortalama yüzde 8.71,
- en yüksek yüzde 8.88 oldu.
- İhalede minimum 90,907 lira, ortalama 92,198 lira fiyat oluştu.
İlk kez ihraç edilen tahvilin itfa tarihi 2 Temmuz 2025.
- 10 Yıllık sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 713.7
 milyon lira oldu.
- İhalede satışların nominal tutarı 863 milyon lira olarak gerçekleşti.
- İhaleye gelen nominal teklif 1 milyar 968.8 milyon lira oldu.
İhalede;
- bileşik faiz en düşük yüzde 17.35,
- ortalama yüzde 17.60,
- en yüksek yüzde 17.72 oldu.
- İhalede basit faiz ortalama yüzde 16.89 seviyesinde geldi.
- İhalede minimum 82,263 lira, ortalama 82,705 lira fiyat oluştu.
Yeniden ihraç edilen tahvilin itfa tarihi 8 Mart 2028.
- Tahvilin bir önceki satışında ortalama bileşik faiz yüzde 16.94 olmuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325