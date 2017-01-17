Hazine'nin 11 ay vadeli tahvilinde faiz yüzde 11'e dayandı

İstanbul, 17 Ocak () - Hazine Müsteşarlığı'nın 11 ay vadeli tahvil ihracında bileşik faiz yüzde 11'e dayandı.

Hazine'den yapılan açıklamaya göre, Ocak ayı borçlanma programı çerçevesinde bugün düzenlenen "13 Aralık 2017 itfalı kuponsuz tahvil"in ilk ihracına ilişkin ihalede ortalama bileşik faiz yüzde 10.98 oldu.

Açıklamaya göre, ihalede net satış 344 milyon lira, nominal teklif ise 969 milyon lira olarak belirlendi.