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Hazine nakit dengesi Şubat'ta 17 ayın en yüksek açağını verdi

İstanbul, 7 Mart () - Hazine nakit dengesi açığı Şubat ayında 20 milyar lirayı aşarak son 17 ayın en yüksek düzeyine çıktı. Hazine Müsteşarlığı verilerine göre, Hazine nakit dengesi Şubat ayında 20.18 milyar lira ile 2015 yılı Eylül...

Hazine nakit dengesi Şubat'ta 17 ayın en yüksek açağını verdi

İstanbul, 7 Mart () - Hazine nakit dengesi açığı Şubat ayında 20 milyar lirayı aşarak son 17 ayın en yüksek düzeyine çıktı.
Hazine Müsteşarlığı verilerine göre, Hazine nakit dengesi Şubat ayında 20.18 milyar lira ile 2015 yılı Eylül ayından bu yana en yüksek açığı verdi.
Buna göre, nakit dengesi açığı ilk iki ayda ise 10.68 milyar lira olurkan, faiz dışı denge Şubat'ta 14.57 milyar lira, ilk iki ayda da 3.97 milyar lira açık verdi.

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