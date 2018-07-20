Hazine: Merkezi yönetim brüt borç stoku 969.8 milyar lira

İstanbul, 20 Temmuz () - Merkezi yönetim brüt borç stoku, 30 Haziran itibarıyla, aylık bazda 10.8 milyar lira artışla 969.8 milyar liraya yükseldi. Merkezi yönetim brüt borç stoku 31 Mayıs'ta 959 milyar lira düzeyindeydi.

Hazine'den yapılan açıklamaya göre, borç stokunun 561.2 milyar liralık bölümü Türk Lirası cinsi, 408.6 milyar liralık bölümü de döviz cinsi borçlardan oluştu.

Bu dönemde Hazine alacak stoku da 17.8 milyar lira olarak gerçekleşti. Hazine alacak stoku içinde en yüksek pay 11.4 milyar lira ile yerel yönetimlerin oldu. Haziran ayı sonu itibarıyla Hazine alacaklarından toplam 1.1 milyar lira tahsilat gerçekleştirildi.