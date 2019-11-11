Hazine - İki yıl vadeli tahvilin ihracında faiz yüzde 12.27

İstanbul, 11 Kasım (9 - Hazine'nin Kasım ayı iç borçlanma programı çerçevesinde bugün gerçekleştirdiği iki yıl vadeli gösterge tahvilin yeniden ihracında ortalama bileşik getiri yüzde 12.27, beş yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvilin ilk ihracında ise ortalama reel bileşik getiri yüzde 3.27 oldu.

Bir önceki ihalede gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi yüzde 14, TÜFE'ye endekslide reel getiri ise yüzde 3.97 olmuştu.

Hazine bugün 20 Ekim 2021 itfalı altı ayda bir yüzde 6.9 kupon ödemeli iki yıllık gösterge olan sabit kuponlu tahvili yeniden, 6 Kasım 2024 itfalı altı ayda bir yüzde 1.6 reel kupon ödemeli beş yıllık TÜFE'ye endeksli tahvili ilk kez ihraç ediyor.

Hazine Kasım ayında toplam 21.5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 15.4 milyar TL'si piyasadan, 0.6 milyar TL'si kira sertifikası ihracı yoluyla olmak üzere toplam 20.4 milyar TL'lik iç borçlanma programlıyor.

Hazine ve Maliye Bakanılğı'ndan yapılan açıklamaya göre, ihale ayrıntıları şöyle:

- Gösterge 2 yıllık tahvilin yeniden ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 12.27

- TÜFE'ye endeksli 5 yıllık tahvilin ilk ihracında ortalama reel faiz yüzde 3.27

- Gösterge 2 yıllık tahvilde net satış 1 milyar 746.4 milyon lira, nominal teklif 3 milyar 744.2 milyon lira

- TÜFE'ye endeksli 5 yıllık tahvilde net satış 2 milyar 251.1 milyon lira, nominal teklif 4 milyar 68.5 milyon lira.