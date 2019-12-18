Son Dakika
Hazine iki yıl vadeli DİBS ihracıyla 1.25 milyar euro borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki yıl vadeli devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihracıyla 1.25 milyar euro borçlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanlığımızca, 18 Aralık 2019 tarihinde, doğrudan satış yöntemi...
EKONOMİ 18.12.2019, 18:21
Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki yıl vadeli devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihracıyla 1.25 milyar euro borçlandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanlığımızca, 18 Aralık 2019 tarihinde, doğrudan satış yöntemi ile 1.250.000.000,00 Avro tutarında 20 Aralık 2019 valörlü, 17 Aralık 2021 itfa tarihli ve TRT171221F16 ISIN kodlu Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihracı gerçekleştirilmiştir" denildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanlığımızca, 18 Aralık 2019 tarihinde, doğrudan satış yöntemi ile 1.250.000.000,00 Avro tutarında 20 Aralık 2019 valörlü, 17 Aralık 2021 itfa tarihli ve TRT171221F16 ISIN kodlu Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihracı gerçekleştirilmiştir" denildi.
12°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 18 Aralık 2019
|İmsak
|06:45
|Güneş
|08:17
|Öğle
|13:06
|İkindi
|15:24
|Akşam
|17:45
|Yatsı
|19:11
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|15
|33
|2. Başakşehir
|15
|27
|3. Beşiktaş
|15
|27
|4. Trabzonspor
|15
|26
|5. Fenerbahçe
|15
|25
|6. Galatasaray
|15
|24
|7. Malatyaspor
|15
|23
|8. Alanyaspor
|15
|23
|9. Denizlispor
|15
|21
|10. Göztepe
|15
|20
|11. Gaziantep FK
|15
|20
|12. Gençlerbirliği
|15
|17
|13. Çaykur Rizespor
|15
|17
|14. Kasımpaşa
|15
|15
|15. Konyaspor
|15
|15
|16. Antalyaspor
|15
|13
|17. Kayserispor
|15
|10
|18. Ankaragücü
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|15
|33
|2. Erzurum BB
|15
|27
|3. Akhisar Bld.Spor
|15
|26
|4. Ümraniye
|15
|25
|5. Menemen Belediyespor
|15
|25
|6. Bursaspor
|15
|24
|7. Fatih Karagümrük
|15
|23
|8. Keçiörengücü
|15
|22
|9. Balıkesirspor
|15
|20
|10. Altay
|15
|20
|11. Giresunspor
|15
|19
|12. İstanbulspor
|15
|18
|13. Adana Demirspor
|15
|18
|14. Altınordu
|15
|14
|15. Osmanlıspor
|15
|11
|16. Boluspor
|15
|11
|17. Adanaspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|17
|39
|3. Man City
|17
|35
|4. Chelsea
|17
|29
|5. Tottenham
|17
|26
|6. M. United
|17
|25
|7. Sheffield United
|17
|25
|8. Wolverhampton
|17
|24
|9. Crystal Palace
|17
|23
|10. Arsenal
|17
|22
|11. Newcastle
|17
|22
|12. Burnley
|17
|21
|13. Brighton
|17
|20
|14. Bournemouth
|17
|19
|15. West Ham
|17
|19
|16. Everton
|17
|18
|17. Aston Villa
|17
|15
|18. Southampton
|17
|15
|19. Norwich City
|17
|12
|20. Watford
|17
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|35
|2. Real Madrid
|16
|35
|3. Sevilla
|17
|31
|4. Getafe
|17
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|17
|28
|7. Athletic Bilbao
|17
|27
|8. Valencia
|17
|27
|9. Granada
|17
|24
|10. Osasuna
|17
|23
|11. Levante
|17
|23
|12. Real Betis
|17
|23
|13. Villarreal
|17
|22
|14. Deportivo Alaves
|17
|19
|15. Real Valladolid
|17
|19
|16. Eibar
|17
|16
|17. Mallorca
|17
|15
|18. Celta de Vigo
|17
|14
|19. Leganés
|17
|10
|20. Espanyol
|17
|10