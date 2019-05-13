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Hazine iki ihalede toplam 3.95 milyar lira borçlandı

İstanbul, 13 Mayıs () - Hazine, Mayıs ayı borçlanma programı çerçevesinde bugün gerçekleştirdiği iki ihalede toplam 3 milyar 951 milyon lira borçlandı. Kuponsuz tahvilde bileşik faiz yüzde 26.12, TÜFE'ye endeksli 5 yıllık tahvilde ortalama...

Hazine iki ihalede toplam 3.95 milyar lira borçlandı

İstanbul, 13 Mayıs () - Hazine, Mayıs ayı borçlanma programı çerçevesinde bugün gerçekleştirdiği iki ihalede toplam 3 milyar 951 milyon lira borçlandı. Kuponsuz tahvilde bileşik faiz yüzde 26.12, TÜFE'ye endeksli 5 yıllık tahvilde ortalama reel faiz yüzde 4.25 oldu.
Kuponsuz tahvilde net satış 2 milyar 753 milyon lira, nominal teklif 6 milyar 17 milyon lira oldu. TÜFE'ye endeksli 5 yıllık tahvilde net satış 1 milyar 198 milyon lira, nominal teklif 1 milyar 826 milyon lira oldu.
Mayıs ayında toplam 19.2 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 15.9 milyar TL'si piyasadan toplam 18.8 milyar TL'lik iç borçlanma öngören Hazine, yarın 21 Nisan 2021 itfalı iki yıllık gösterge ile 6 Ağustos 2025 itfalı altı yıllık değişken faizli tahvili yeniden ihraç edecek.

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