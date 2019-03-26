Hazine iki ihalede toplam 1.4 milyar lira borçlandı

İstanbul, 26 Mart () - Hazine Mart ayı borçlanma programı çerçevesinde bugün gerçekleştirdiği iki ihalede toplam 1 milyar 392.5 milyon lira borçlandı.

Hazine bugün, 12 Ağustos 2020 itfalı altı ayda bir yüzde 11.5 kupon ödemeli iki yıllık gösterge tahvil ile 6 Ağustos 2025 itfalı altı yıllık altı ayda bir kupon ödemeli değişken faizli tahvili yeniden ihraç etti.

Buna göre, iki yıllık gösterge tahvilin yeniden ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 19.39, altı yıllık değişken faizli tahvilde dönemsel faiz yüzde 9.44 oldu.

İhalenin ayrıntılarına göre, gösterge 2 yıllık tahvilin yeniden ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 19.39 ve değişken faizli 6 yıllık tahvilin yeniden ihracinda ortalama fiyat 98.119 lira, dönemsel faiz yüzde 9.44 oldu.

Gösterge 2 yıllık tahvilin yeniden ihracinda net satış 874.4 milyon lira ve nominal teklif 1,061 milyon lira olurken, değişken faizli 6 yıllık tahvilde net satış 518.1 milyon lira ve nominal teklif 703 milyon lira oldu.

Hazine'nin 28 Şubat günü açıkladığı iç borçlanma programına göre, Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki toplam 37.1 milyar lira borç servisine karşılık, 36.1 milyar lira iç borçlanma yapılacak. Buna göre, Hazine Mart'ta toplam 15.3 milyar lira iç borç servisine karşılık 14.5 milyar lira iç borçlanma öngörüyor. Hazine ayrıca, Nisan'da toplam 2.6 milyar lira iç borç servisine karşılık 2.8 milyar lira ve Mayıs'ta toplam 19.2 milyar lira iç borç servisine karşılık 18.8 milyar lira iç borçlanma öngörüyor.