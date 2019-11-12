Hazine ihalesi - Kuponsuz bonoda bileşik faiz yüzde 12.25

Hazine'nin Kasım ayı borçlanma programı çerçevesinde bugün gerçekleştirdiği ihalede kuponsuz bonoda bileşik faiz yüzde 12.25, altı yıllık sabit kuponlu tahvilde yüzde 12.54, yedi yıllık değişken faizli tahvilde ortalama fiyat 99.394 TL, dönemsel faiz yüzde 7.22 oldu.

Hazine, ihalede piyasadan 4.68 milyar lira borçlanırken, böylece bugün ROT dahil 8.62 milyar lirası piyasadan, 1.06 milyar lirası kamudan olmak üzere toplamda 9.68 milyar lira borçlanma gerçekleştirdi.

Hazine bugün 7 Ekim 2020 itfalı 11 aylık kuponsuz bonoyu yeniden, 4 Kasım 2026 itfalı altı ayda bir kupon ödemeli yedi yıllık değişken faizli tahvili ilk kez, 11 Şubat 2026 itfalı altı ayda bir yüzde 5.3 kupon ödemeli altı yıllık sabit kuponlu tahvili yeniden ihraç ederek Kasım ayı borçlanma programını tamamladı.

Hazine'den yapılan açıklamaya göre, kuponsuz bonoda net satış 2 milyar 375.7 milyon lira, nominal teklif

4 milyar 133.3 milyon lira oldu. Değişken faizli tahvilde ise net satış 1 milyar 490.9 milyon lira ve nominal teklif 2 milyar 105 milyon lira olurken, sabit kuponlu tahvilde net satış 817.8 milyon lira, nominal teklif ise 2 milyar 849 milyon lira olarak gerçekleşti.