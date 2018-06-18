Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Millet Kıraathanesi örneği ilk Zeytinburnu'nda
Prof. Dr. Erbaş Millet Krıaathanesi'nde
Akşener: Halep'te, Türkiye'den vatanına giden Suriyeliler ile iftar edeceğim
Egitimde performans sistemii kaldırılacak
Erkeklerde kısırlık beyinde başlıyor
Erkeklerde kısırlık beyinde başlıyor
SON DAKİKA! Öğrenci sigortası emeklilikten sayılacak
Öğrenci sigortası emeklilikten sayılacak

Hazine ihaleler öncesi toplam 4.67 milyar lira ROT satış yaptı

İstanbul, 18 Haziran () - Hazine, bugün düzenleyeceği iki tahvil ihalesi öncesinde kamu kuruluşları ve piyasa yapıcılara toplam 4 milyar 667 milyon lira rekabetçi olmayan teklif (ROT) satış yaptı. Hazine bugün beş yıllık gösterge olan altı...

Hazine ihaleler öncesi toplam 4.67 milyar lira ROT satış yaptı

İstanbul, 18 Haziran () - Hazine, bugün düzenleyeceği iki tahvil ihalesi öncesinde kamu kuruluşları ve piyasa yapıcılara toplam 4 milyar 667 milyon lira rekabetçi olmayan teklif (ROT) satış yaptı.
Hazine bugün beş yıllık gösterge olan altı ayda bir yüzde 8.1 kupon ödemeli 14 Haziran 2023 itfalı sabit kuponlu tahvili ilk kez ve 12 Ocak 2028 itfalı altı ayda bir yüzde 1.45 reel kupon ödemeli 10 yıllık TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden ihraç ediyor.
Hazine, Haziran ayında toplam 14.3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 13 milyar lirası piyasadan olmak üzere, 15.7 milyar liralık iç borçlanma öngörüyor.
Sabit kuponlu tahvil ihalesinde piyasa yapıcılarına ROT satış 1 milyar 947 milyon lira, kamuya 510 milyon lira oldu. İhalede piyasa yapıcıları 2 milyar 596 milyon lira teklif verdi.
TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesinde piyasa yapıcılarına ROT satış 1 milyar 700milyon lira olurken, kamuya 510 milyon lira satış yapıldı. İhalede piyasa yapıcıları 3 milyar 400 milyon lira teklif verdi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325