Hazine iç piyasadan üç ayda 49.3 milyar lira borçlanacak

İstanbul, 30 Nisan () - Hazine, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarını kapsayan önümüzdeki üç aylık dönemde, toplam 52 milyar lira iç borç servisine karşılık, iç piyasadan 49.3 milyar lira borçlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Mayıs-Haziran-Temmuz dönemi iç borçlanma stratejisi kapsamında Hazine;

- Mayıs'ta toplam 19.2 milyar lira iç borç servisine karşılık 18.8 milyar lira,

- Haziran'da toplam 11.4 milyar lira iç borç servisine karşılık 11.0 milyar lira,

- Temmuz'da toplam 21.4 milyar lira iç borç servisine karşılık 19.5 milyar lira iç borçlanma öngörüyor.

Hazine, önümüzdeki üç aylık dönem için iç borçlanma programı kapsamında, Mayıs'ta 4 ihale, Haziran'da 4 ihale 1 sukuk ve Temmuz'da 4 ihale ile borçlanacak. (Tablo)