Hazine eurobond ihracı ile "2 milyar dolar" borçlandı

İstanbul, 19 Ocak () - Hazine Müsteşarlığı 25 Mart 2027 vadeli eurobond ihracı ile 2 milyar dolar borçlandığını açıkladı.

Hazine'den yapılan yazılı açıklamada, "2017 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2027 vadeli tahvil ihracı için 18 Ocak 2017 tarihinde Barclays, Citigroup, Goldman Sachs ve Qatar National Bank'a yetki verilmiştir. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı 2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 23 Ocak 2017 tarihinde hesaplarımıza girecektir" denildi.

Hazine açıklamasına göre, "Bu tahville birlikte 2017 yılında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihracı yoluyla 6 milyar dolar tutarına kadar gerçekleştirilmesi planlanan dış finansman programının 2 milyar dolarlık kısmı tamamlandı."

Açıklamada, tahvilin kupon oranının yüzde 6.0, yatırımcıya getirisinın yüzde 6.15 olduğu da belirtilerek, "Tahvile toplamda yaklaşık 256 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi. Tahvilin yüzde 49’u ABD, yüzde 26’sı İngiltere, yüzde 11’i Türkiye, yüzde 11’i diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 3’ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı" denildi.