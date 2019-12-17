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Hazine euro cinsi sabit kuponlu DİBS ihracı yapacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla 728 gün vadeli euro cinsi sabit kuponlu devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihracı yapacağını duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre,...
EKONOMİ 17.12.2019, 18:48
Hazine ve Maliye Bakanlığı, finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla 728 gün vadeli euro cinsi sabit kuponlu devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihracı yapacağını duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ihraç edilecek 20 Aralık 2019 valörlü DİBS'in itfa tarihi 17 Aralık 2021 olarak belirlendi. Taleplerin 18 Aralık Çarşamba günü toplanacağı DİBS'in altı aylık dönemsel kupon oranı ise yüzde 0.75 olacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ihraç edilecek 20 Aralık 2019 valörlü DİBS'in itfa tarihi 17 Aralık 2021 olarak belirlendi. Taleplerin 18 Aralık Çarşamba günü toplanacağı DİBS'in altı aylık dönemsel kupon oranı ise yüzde 0.75 olacak.
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