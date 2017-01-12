Hazine: BES'e otomatik katılımda şirket/işveren menfaat ilişkisi olamaz

İstanbul, 12 Ocak () - Hazine Müsteşarlığı, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılımda, emeklilik hizmeti sunan şirketler ile işveren arasında karşılıklı olarak bir menfaat ilişkisi kurulamayacağı uyarısında bulundu. Hazine'den yapılan açıklamada, "İşveren, şirket seçiminde hizmet kalitesini ve çalışana sağlanan avantajları dikkate alır. İşveren, şirket seçimi sebebiyle şirketten komisyon dâhil hiçbir şekilde maddi menfaat sağlayamayacağı gibi, şirket de işverene bu şekilde bir teklifte bulunamaz. İşveren, işyerindeki çalışanlarını farklı emeklilik planlarına dâhil edebilir" denildi. Emeklilik planı sunması uygun görülen emeklilik şirketleri Hazine açıklamasında, "İşverenler çalışanlarını Müsteşarlıkça uygun görülen emeklilik şirketlerinden birinin sunacağı emeklilik planına dâhil etmekle yükümlüdür" diye anımsatıldı ve emeklilik planı sunması uygun görülen emeklilik şirketleri şöyle sıralandı: - Aegon Emeklillik ve Hayat A.Ş.

- Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.

- Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.

- Anadolu Hayat ve Emeklilik A.Ş.

- Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş.

- Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş.

- Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş.

- BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.

- Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.

- Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.

- Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.

- Groupama Emeklilik A.Ş.

- Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.

- NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.

- Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş

- Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş

- Vakıf Emeklilik A.Ş.

- Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. "Şirket seçiminde çalışanlara sağlanan avantajlar dikkate alınmalı" İşverenlerin, sözleşme imzalayacağı şirketin seçiminde, hizmet kalitesi ve çalışanlara sunulan avantajları dikkate alacaklarının altı çizilen Hazine açıklamasında, "Bu kapsamda, işverenin şirket seçiminde çalışana sağlanan avantajları dikkate almasının yanısıra hizmet kalitesini de göz önünde bulundurması gerekmektedir" uyarısı yapıldı. Sigorta şirketleriyle yapılacak sözleşme ile şirket seçimi ve katkı payının işveren tarafından şirkete aktarılması hariç ilgili diğer yükümlülüklerin şirketlerce yerine getirilmesi kararlaştırılabildiği de belirtilen açıklamada, bu kapsada;

- cayma,

- ödemeye ara verme,

- katkı payı oranının değiştirilmesi,

- ayrılma,

- emekli olma

gibi taleplerin çalışanlar tarafından, “işverenler yerine emeklilik şirketine bildirilmesine” ilişkin konuların da emeklilik sözleşmesinde kararlaştırılabileceği anımsatıldı ve şöyle devam edildi: "Bu çerçevede;

- bu talepler ile buna benzer taleplere ilişkin operasyonların emeklilik şirketi tarafından üstlenilip üstlenilmediği,

- otomatik katılım operasyonlarına ilişkin olarak emeklilik şirketi tarafından bir platform sağlanıp sağlanmadığı,

gibi konuların hizmet kalitesinin değerlendirilmesinde işverenlerce göz önünde bulundurulmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir."