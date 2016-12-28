Hazine: BES'e katılım hakkı işveren ya da başkasına devredilemez

İstanbul, 28 Aralık () - Hazine Müsteşarlığı, çalışanların Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılımdan "cayma hakkını" kullanabileceklerini anımsattı; ancak, bireylerin bu hakkı işveren ya da başkasına devredemeyecekleri uyarısında bulundu.

Hazine'den yapılan açıklamada; "6740 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" uyarınca; 45 yaşını doldurmamış çalışanların, işverenin düzenlediği bir emeklilik sözleşmesiyle emeklilik planına otomatik olarak katılacakları anımsatıldı.

Açıklamada ayrıca, ilgili yönetmelik gereği, emeklilik planına göre çalışanın ücretinden kesilerek yapılan ilk katkı payının şirket hesaplarına geçtiği günü izleyen işgünü, kişinin emeklilik planına katıldığı şirket tarafından çalışana posta yoluyla veya güvenli elektronik iletişim araçları ile bildirileceğine işaret edildi ve şöyle denildi:

"Çalışan, bu bildirimi müteakip iki ay içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma süresinden sonra da çalışan dilediği zaman sistemden ayrılabilir. Cayma talebi, çalışan tarafından posta yoluyla veya güvenli elektronik iletişim araçlarıyla ilgili emeklilik sözleşmesi hükümlerine göre işverene veya şirkete bildirilir. Cayma bildiriminin ulaşmasını müteakip on iş günü içinde ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte çalışana iade edilir. Ödemenin geciktirilmesi durumunda doğan zararlar 04/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 2 nci maddesi çerçevesinde belirlenen ticari işler için uygulanacak temerrüt faizi de yürütülerek karşılanır.”

Hazine açıklamada, katılım hakkı gibi cayma hakkının da bireysel olduğuna dikkat çekerek, şu uyarıyı yaptı:

"Bu çerçevede, çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak emeklilik planına dahil edileceği otomatik katılım sisteminde cayma hakkı çalışana ait bir hak olup, bu hakkın bir başkasına veya işverene devri söz konusu değildir. İşverenlerin, cayma hakkını kullanma kararını çalışanlarının ad ve hesabına kullanmaları ve/veya bu hakkın kullanımını teşvik edecek yönlendirmelerde bulunmaları mümkün bulunmamaktadır."