Hayatı felç eden kar, çiftçiyi sevindirdi

EDİRNE'de son bir haftadır etkili olan yoğu kar yağışı ve dondurucu soğuk, okulların tatil olmasına, nehirlerin donmasına ve hayatı olumsuz etkilemesine neden olurken, 8 aydır yağış yüzü görmeyen çiftçi için adeta 'can suyu' oldu. Ekili araziler için kar yağışının hayati önem taşıdığını ifade eden Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, "Edirne genelinde 1 milyon 800 bin dönüm buğday ekili, kuraklıktan bunun hepsi sıkıntıdaydı, bunların hepsi karla birlikte sıkıntıyı atlattı" dedi.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'de, hafta boyunca hava sıcaklıkları sıfırın altında 12 dereceye kadar düştü. Geçen cuma günü başlayan kar yağışı ise aralıkla sürdü. Gece yarısından itibaren düşen hava sıcaklığı nedeniyle kentteki Tunca ve Meriç nehirlerinin kıyıları ve yüzeyi buz tuttu. Kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, 253 köyü bulunan kentte bir çok köy yolu ulaşıma kapandı. Önceki gece yarısına kadar süren kar yağışı nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimi geçti.

KAR ÇİFTÇİYE YARADI

Edirne'de 27 santimetreye ulaşan kar yağışı çiftçilere ise adeta 'can suyu' oldu. Yaklaşık 8 aydır kuraklıkla mücadele eden çiftçiler kar yağışını sevinçle karşıladı. Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, özellikle buğday eken çiftçilerin kuraklık nedeniyle uzun süredir endişeli olduğunu ifade ederek, 1 milyon 800 bin dönümlük ekili alanların kuraklıktan çıkma noktasına geldiğini söyledi. Edirne'de en son geçen yıl Mayıs ayında iyi yağışlar gördüğünü hatırlatan Yorulmaz, "Edirne'de geçen 13 Mayıs'tan bu yeni yıla kadar yağış hiç olmadı. 1 Ocak'tan itibaren başlayan kar yağışı bizleri sevindirdi. Tarlalara ektiğimiz buğdaylar hiç bir çıkmamıştı. Aşırı kuraklık yaşanıyordu, bu karla sevindik. Bazı kişileri bu kar üzmüştür belki ama bizi çok sevindirdi. Bizim Nisan-Mayıs ayına kadar 400 metreküp/saniye yağış daha almamız gerekiyor. Meteorolojinin verdiği tahmin raporlarını bunu karşılıyor. Mayıs ayına kadar metrekareye 400 kilo yağış alırsak, yılı biraz kurtarabiliriz. Kuraklıktan dolayı artezyen kuyularında bile sular çekildi. Mahsul için sadece yağan yağışla değil tavan suyuna da ihtiyacı var. Aşırı derecede yağışa ihtiyacımız var. Yağışlar devam ederse çiftçiler olarak kendimizi kurtarabiliriz. Kar günü kurtardı, arkası gelirse sıkıntı giderilecektir" dedi.

SIKINTIYI ATLATTIK

Edirne Ziraat Odası Başkanı Yorulmaz, kar yağışının buğdayı örttüğünü ve don tehlikesi olmadığını söyledi. Kar ve soğuk havanın insanlar için sıkıntılı bir dönem olduğunu ancak çiftçiler için sevindirici olduğunu savunan Yorulmaz, "Kar yağışı şu anda buğdayı örttü. Buğdaya karın altında hiç bir şey olmaz. O bize sıkıntı yaratmaz. Don ile ilgili bir problemimiz yok şu anda. Kar yağışının gelmesi bir çok insanlarda grip gibi hastalıklar oluyor ama çiftçiler için önemli. Edirne genelinde 1 milyon 800 bin dönüm buğday ekili, kuraklıktan bunun hepsi sıkıntıdaydı, bunların hepsi karla birlikte sıkıntıyı atlattı" diye konuştu.

KÖYLÜLERİN KAR SEVİNCİ

Edirne'nin merkez bağlı Kemalköy'de çiftçilik yapan 49 yaşındaki Selami Gülağcan, geçen yıl yaşanan kuraklığa dikkat çekerek, "Bu sene çok kuraklık yaşandı. Buğdayların çıkma durumları kritik haldeydi. Kar kalktığı zaman anlayacağız ama 9 aydır kuraklık olduğu için kar bizim çok işimize yaradı" diye konuştu.

Kar yağışının ardından ekili arazilerini kontrole giden çiftçilerden İlhami Türümen de kar yağışından önce kara kara düşündüklerini anlatarak, "Kuraklık yaşandığı için 8 aydır ekinlerimiz zor durumdaydı. Şimdi Allah bize yardım etti, kar yağışı olunca ektiklerimizi kurtardı. Soğuktan bir zarar olmaz ama suyun mutlaka olması lazımdı. Kar yağışına çok sevindik. Biz kara kara düşünürken kar yağdı" ifadelerini kullandı.

