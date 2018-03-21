Hayat Su/Çuhadaroğlu: Yeterli su tüketimi kritik önem taşıyor

İstanbul, 21 Mart () - Türkiye’deki yetişkinlerin ortalamada önerilenden yüzde 48, çocukların ise yüzde 45 daha az su tükettiğini söyleyen Hayat Su Genel Müdürü Gamze Çuhadaroğlu, “Yeterli miktarda su tüketmeyen çocukların aldıkları sıvının yüzde 52’sini su harici içecekler oluşturuyor. Hayati fonksiyonların sağlıklı bir şekilde yerine getirilebilmesi için çocukluktan itibaren yeterli miktarda su tüketilmesi kritik önem taşıyor” dedi.

Hayat Su Genel Müdürü Gamze Çuhadaroğlu, 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, su tüketiminin önemine dikkat çekti. Hayat Su olarak “Su Hayattır” felsefesiyle su tüketimi konusunda farkındalık yaratmak ve sağlıklı su tüketimini teşvik etmek misyonuyla faaliyet gösterdiklerini anlatan Çuhadaroğlu, Türkiye’deki yetişkinlerin ortalamada önerilenden yüzde 48, çocukların ise yüzde 45 daha az su tükettiğine dikkat çekti.

İnsan vücudunun yüzde 60’nın su olduğunu ve hayati fonksiyonların sağlıklı bir şekilde yerine getirilebilmesi için çocukluktan itibaren yeterli miktarda su tüketilmesinin kritik olduğunu belirten Çuhadaroğlu, “Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi EFSA tarafından; kadınlar için önerilen su tüketimi günlük 1600 mililitre iken, Türkiye’de bu oran 902 mililitre; erkekler için ise 2000 mililitre iken ülkemizde 983 mililitredir. Önerilen miktarlara maalesef ancak yaz mevsiminde ve havaların sıcak olduğu dönemlerde ulaşabiliyoruz. Kişi başı yıllık ortalama 149 litre olan su tüketiminin, yüzde 22’si de bu dönemlere denk gelen yılın iki ayında gerçekleşiyor. Bu oranlar ülkemizde gerekli seviyelerde su tüketimi olmadığını gözler önüne seriyor” dedi.

Yeterli miktarlarda sıvı tüketmeyen çocukların aldıkları sıvının yüzde 52’sinin su harici içeceklerden oluştuğunu vurgulayan Çuhadaroğlu, çocuklara su içme alışkanlığı kazandırmak için çeşitli projeler yaptıklarını söyledi.

“Su tüketimini teşvik etmek için önemli çalışmalar yürütüyoruz”

Yeterince su içilmemesinin kilo alımından, ciddi hastalıklara kadar pek çok olumsuz duruma neden olduğunu anlatan Çuhadaroğlu şunları söyledi: “Hayat Su olarak, ülkemizde yeterince su içilmediği gerçeğinden yola çıkarak ünlü modacı Aslı Filinta ile bir işbirliği yaptık ve insanları dört mevsim su içmeye teşvik etmek için şişeler tasarladık. Ayrıca yeni sporcu serisi ürünlerimizle “Sporun Her Anında Hayat Su Yanında” diyerek, insanları spor yaparken de su tüketimine teşvik etmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda da birçok maratona da sponsorluk yapıyoruz”