Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
BM Genel Kurulu Suriye’de olası savaş suçlarını araştırma grubuna ‘evet’ dedi
BM o öneriye 'avet' dedi
Bağcılarda maskeli banka soygunu...
Bağcılarda maskeli banka soygunu...
Suriye annenin uzman çavuş oğlu, Suriye'de şehit düştü
Suriye annenin uzman çavuş oğlu,...
Suriye'den gelen acı haberler yürekleri dağladı... 14 ŞEHİT, 33 yaralı..
İşte 14 şehidimizin hayat hikayeleri

Hatay'dan Ortadoğu'ya Ro-Ro taşımacılığı

HATAYLI nakliyecilerin Suriye yolunun kapanmasının ardından Ortadoğu'ya ulaşımda, Ro-Ro yatırımları devam ediyor.  1 yıl önce Hataylı 63 nakliye firmasının ortaklığıyla kurulan Hatay Ro-Ro, aldığı ilk nakliye gemisinin ardından,...

Hatay'dan Ortadoğu'ya Ro-Ro taşımacılığı
HATAYLI nakliyecilerin Suriye yolunun kapanmasının ardından Ortadoğu'ya ulaşımda, Ro-Ro yatırımları devam ediyor. 
1 yıl önce Hataylı 63 nakliye firmasının ortaklığıyla kurulan Hatay Ro-Ro, aldığı ilk nakliye gemisinin ardından, bu kez İtalya'dan 1 nakliye gemisi daha alarak filosunu genişletti.
100 TIR KAPASİTELİ
İtalya'dan alınan ve geçtiğimiz günlerde teslim edilen 'Habib-i Neccar' adlı Ro-Ro gemisiyle Hataylı nakliyeciler Ortadoğu pazarına daha fazla yük taşıyabilecek. Suudi Arabistan'a gidecek yeni geminin 100 TIR ve yaklaşık 200 yolcu kapasiteli olduğu belirtildi.
Hatay Ro-Ro Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Güler, "Hataylı nakliyecilerin sermayelerini bir araya getirerek satın aldıkları Habib-i Neccar gemisi Hatay'a, sektöre ve ülke lojistiğine hayırlı uğurlu olsun. Ülkemizin bu zorlu gündeminde hayırlı bir haber paylaşmanın sevincini yaşıyoruz. Hiç yılmadan, yeise düşmeden daha güçlü yarınlar için daha çok çalışarak birlik içinde yolumuza devam edeceğiz" dedi.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55