Harley Davidson üretimi ABD dışındaki fabrikalara kaydıracak

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Haziran () – ABD merkezli motor şirkei Harley Davidson, ABD’den Avrupa Birliği’ne (AB) ithal edilen motorsikletlerinin üretimini ABD dışındaki tesislerine taşıyacağını duyurdu. Şirketin ABD dışında, Avustralya, Brezilya, Hindistan ve Tayland'da üretim tesisleri bulunuyor.

Şirket ayrıca Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği ek gümrük vergisi uygulamasının ardından AB’nin motorsikletler de dâhil olmak üzere çeşitli ABD ürünlerine uygulamaya koyduğu yüzde 25 gümrük vergilerinin şirketi 90 milyon ila 100 milyon dolar bandında zarara uğratacağını öngörüyor.

Şirketin Pazartesi günü yayınlanan açıklamasında, AB’nin misilleme gümrük vergilerinin, ABD’den AB’ye ithal edilen üürnlerde motorsiklet başına 2,200 dolar maliyete sebep olacağı belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Harley Davidson, aşırı maliyet artışının bölgedeki iş verimini ani, hızlı ve zararlı bir şekilde etkileyeceğini öngörüyor.”