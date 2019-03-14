Hannover Fairs/ Kühnel: Endüstri 4.0 Türkiye sanayisini ileriye taşıyacak

İstanbul, 14 Mart () – Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Alexander Kühnel, WIN EURASIA kapsamında 20 ülkeden 1,400’e yakın firmayı İstanbul’da ağırladıklarına dikkat çekerek, "Firmaların son teknolojilerini göstermek için buluştuğu dört günlük süre zarfında Endüstri 4.0, bir diğer adıyla sanayide dijitalleşme odaklı özel alanlarımız ve yeni uygulamalarımızla Türkiye sanayisini ileriye taşıyacak" dedi.

Avrasya bölgesinin önde gelen sanayi fuarı WIN EURASIA, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve imalat sektörünün önde gelen kurumlarının katılımıyla başladı. Toplam 20 ülkeden 1,376 firmayı İstanbul’da bir araya getiren fuarda, Türk sanayii son teknoloji ürünlerini dünyaya tanıtma fırsatı buluyor. Türk firmalarının ihracat artışına yönelik yeni işbirliği anlaşmalarına imza atacak ve 17 Mart tarihine kadar Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaret edilebilecek olan fuarda katılımcılar Türkiye’nin ilk karanlık fabrikasını görme fırsatı da bulacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak çalışmalarını milli teknoloji hamlesi başlığıyla sürdürdüklerini belirten Mehmet Fatih Kacır şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ülkemiz için stratejik değer taşıyan kritik ürünlerin milli ve özgün olarak geliştirilmesi ve üretilmesini ve yine uluslararası rekabette Türkiye’yi öne çıkaracak rekabetçi üstünlük alanlarımızın belirlenmesi ve bu alanlarda yerli ve milli üretimin gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bizim genç nüfusumuzun dinamizmi en büyük değerimiz. Bizim yakaladığımız büyüme ortalamaları çevre ülkelerin ve Avrupa ülkelerinin çok üzerinde. Dönem dönem dış kaynak bazlı süreçler yaşıyoruz ama dünya biliyor, Türkiye biliyor, çevre ülkeler biliyor ki Türkiye ekonomisi çok güçlü. Türkiye’de çok güçlü bir altyapı inşa edildi. Bugün Türkiye’de seksenin üzerinde teknopark, 1,400’ün üzerinde tasarım ve ARGE merkezi var. Teknoparklarımızda beş bin şirket 30 binden fazla proje geliştiriyor. AR-GE çalışanlarımızın sayısını 150 binin üzerine çıkardık.

“Önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türkiye çok büyük adımlar atmış olacak. Hep birlikte başarı hikayelerimizin sayılarını çoğaltacağız. Bütün bunları dünyaya açık, küresel şirketlerin hedeflerini ülkemizin hedefleriyle buluşturduğumuz projeler yürüten bir ülke olarak yapacağız.”

Geleceğin parçası ol

Açılış töreninde konuşan Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Alexander Kühnel de, fuara katılan yerli ve yabancı firma sayısında önemli artış görüldüğünü belirterek şunları söyledi:

“Bu yıl ‘Geleceğin Parçası Ol’ sloganıyla hayata geçirdiğimiz WIN EURASIA bugün 20 ülkeden 1,400’e yakın firmayı İstanbul’da ağırlamanın gururunu yaşıyor. Firmaların son teknolojilerini göstermek için buluştuğu dört günlük süre zarfında Endüstri 4.0, bir diğer adıyla sanayide dijitalleşme odaklı özel alanlarımız ve yeni uygulamalarımızla Türkiye sanayisini ileriye taşıyacak, etkin teknoloji kullanımı ve yüksek katma değerli ürünler yaratması noktasında destekleyici etkinliklere ev sahipliği yapacağız. Yerli firmalarla işbirliği içinde Türk sanayii için ihracata yönelik yeni işbirlikleri geliştireceğiz.”

Deutsche Messe AG Yönetim Kurulu Üyesi Wolfgang Lenarz açılış töreninde Türkiye’nin istikrarlı ekonomisiyle uluslararası alandaki rekabet gücünü sürekli artıran bir ülke olduğuna dikkat çekti:

“Güçlü ekonomisiyle Avrasya bölgesinde stratejik bir öneme sahip olan Türkiye, kendi öz kaynaklarının yanı sıra uluslararası doğrudan yatırımlarla da büyümeye devam ediyor. Yüksek teknolojili sanayi ürünlerinin Türkiye ekonomisindeki payı artarken, uluslararası niteliğe sahip Türk mallarına olan ilgimiz de artıyor. Bunun en somut örneği WIN EURASIA’nın yarattığı iş hacmidir. WIN EURASIA hem katılımcı hem ziyaretçi tarafında uluslararası potansiyeli en yüksek fuarlardan biridir. Türkiye’deki teknolojik ve ticari atılımların bir destekçisi olarak Türk firmalarıyla sürekli işbirliği içindeyiz, buradaki iş ortaklarımızla kurduğumuz ilişkileri her yıl daha da geliştirmeye sonuna kadar kararlıyız.”

İstanbul’da uluslararası işbirliklerine imza atılacak

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık’ın düzenlediği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB desteği ile organize edilen fuar, MİB, MAİB, MAKFED, İSDER, ENOSAD, AKDER, ETMD, EMO, İTO, VDMA, ZVEI VE ROBODER gibi sektörün önde gelen kurum ve kuruluşlarının işbirliği ile organize ediliyor.

ABD ve AB ülkeleri başta olmak üzere CIS ülkelerinden Afrika’ya kadar önemli sanayi ülkeleri için bir buluşma noktası olarak görülen WIN EURASIA, Ticaret Bakanlığı ve Hannover Fairs Turkey’in organize ettiği “Yurtdışı Alım Heyeti Programları” çerçevesinde uluslararası delegasyonlara da ev sahipliği yapıyor.

Fransa, İtalya, İspanya, Belarus, Fas, Kırgızistan, Kazakistan, Rusya, Sırbistan, Slovenya, Tacikistan, Ukrayna, Fas, Tunus, Cezayir ve Lübnan başta olmak üzere önemli alıcı grupları, “Yurtdışı Alım Heyeti Programı” kapsamında binin üzerinde fuar katılımcısı Türkiye firmasıyla ikili iş görüşmesi yapma imkanı bulabilecek. Fuar kapsamında düzenlenen B2B görüşmeleri Türk sanayicilerin yeni anlaşmalara imza atması ve yeni ortaklıklar kurması için önemli fırsatlar sunacak.

Yerli katılımcıların da yoğun ilgisiyle karşılanan fuara Sanayi ve Ticaret Odaları, Meslek Odaları ve Federasyon kurumlarıyla işbirliği sonucunda Türkiye genelinden 41 ilden 120 otobüsle Anadolu delegasyonu fuarı ziyaret edecek.

Türkiye sanayisinde dijital dönüşüme odaklanılacak

WIN EURASIA ziyaretçileri otomasyon, dijitalleşme, nesnelerin interneti, arttırılmış gerçeklik ve katmanlı üretim gibi teknolojik gelişmeleri yakından deneyimleme fırsatı bulacak. Fuar kapsamında düzenlenecek forum ve konferans programlarıyla sektörün gelecek vizyonu masaya yatırılacak.

Fuarda “Sanayide Dijital Dönüşüm”, “Ekonomi, Bilim, Gelecek ve Siz”, "Self Service Industry 4.0", "Bilişim Teknolojilerinin Endüstriye Entegrasyonu: Sanayi 4.0","Üretimde Dijital Dönüşüm", "Otonom Mobil Robotlar ve Lojistik 4.0", "Akıllı Üretim Teknolojileri-Dijital Fabrikalar", "Fabrikalarda IIoT Altyapıları ve Yapay Zeka" ve "WIN Eurasia Dijital Dönüşüm Sohbetleri" başlıklarıyla çeşitli konferanslar düzenlenecek. WIN EURASIA bünyesinde dört gün boyunca birbirinden farklı konu ve konukların yer alacağı yedi farklı konferans ve panel gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin ilk ‘Karanlık Fabrikası’na yoğun ilgi

Endüstri 4.0 Festival Alanı’nda kurulan Endüstri 4.0 konseptli Canlı Üretim Hattı fuarın en çok ilgi gören alanlarından oldu. Üretim kontrolü ve takibi, veri analizi, bulut teknolojisi, endüstriyel güvenlik, endüstriyel nesnelerin interneti, büyük veri, dijital otomasyon ve katmanlı üretim teknolojisi kullanılarak hazırlanan ve Türkiye’nin ilk “karanlık fabrikası” olma özelliğine sahip olan “Canlı Üretim Hattı”nda katılımcı ve ziyaretçiler, sanayinin yeniden şekillenmesine yön veren teknolojileri yakından görebilecek.

Sanayiye değer katan projeler “WIN EURASIA” da ödüllendirilecek

Hannover Fairs Turkey’nin, ENOSAD işbirliği ile bu yıl ilk kez WIN EURASIA bünyesinde “WINOVATION” yarışması düzenleyecek. Yarışmada ürün, hizmet, tasarım, teknoloji, teknik altyapı, çözüm, iş modeli, organizasyon ve sosyal çevre gibi konu başlıkları altında teknik inovasyon ağırlıklı, özgün tasarımlı projeler ödüllendirilecek. WIN EURASIA Fuarı kapsamında düzenlenecek törende birinci gelen projeye ise 1-5 Nisan tarihleri arasında Deutsche Messe’nin Almanya’da düzenleyeceği Hannover Messe Fuarı için gidiş-dönüş uçak bileti ve üç günlük ücretsiz konaklama imkânı sağlanacak. (Fotoğraflı)