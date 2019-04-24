Hammond: Birleşik Krallık bütçesi 2020’de dengelenecek

Mahmut Can Emir / İstanbul 24 Nisan () – Birleşik Krallık Maliye Bakanı Phillip Hammond, Birleşik Krallık’ın 2020 yılının ortasında dengeli bir bütçesi olacağını öngördüğünü söyledi ve dengeli bir bütçenin sadece bir tercih olduğunun ve bir zorunluluk olmadığının altını çizdi.

Hammond, hükümetin uzun vadeli bütçe hedeflerine doğru ilerlediğini ve bu hedefleri gerçekleştirmek için önlerinden seçenekler olduğunu söyledi.

Hazine Komitesine seslenen Hammond, ülkenin yaşlanan nüfusunun daha yüksek vergi ihtiyavı doğurduğunu ancak vergilerin ülke gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 34.6’sını oluşturmasıyla Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) üye ülkelerinin gerisinde olduğunu belirtti.

