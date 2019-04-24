Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi olup ifade verdi
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi...
Hindistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Hindistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Kılıçdaroğlu, YSK'nın KHK kararını değerlendirdi
Kılıçdaroğlu, YSK'nın KHK kararını değerlendirdi
Bahçeli'den, TBMM töreninde çarpıcı açıklamalar
Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na baldırıyla ilgili konuştu

Hammond: Birleşik Krallık bütçesi 2020’de dengelenecek

Mahmut Can Emir / İstanbul 24 Nisan () – Birleşik Krallık Maliye Bakanı Phillip Hammond, Birleşik Krallık’ın 2020 yılının ortasında dengeli bir bütçesi olacağını öngördüğünü söyledi ve dengeli bir bütçenin sadece bir tercih olduğunun...

Hammond: Birleşik Krallık bütçesi 2020’de dengelenecek

Mahmut Can Emir / İstanbul 24 Nisan () – Birleşik Krallık Maliye Bakanı Phillip Hammond, Birleşik Krallık’ın 2020 yılının ortasında dengeli bir bütçesi olacağını öngördüğünü söyledi ve dengeli bir bütçenin sadece bir tercih olduğunun ve bir zorunluluk olmadığının altını çizdi.
Hammond, hükümetin uzun vadeli bütçe hedeflerine doğru ilerlediğini ve bu hedefleri gerçekleştirmek için önlerinden seçenekler olduğunu söyledi.
Hazine Komitesine seslenen Hammond, ülkenin yaşlanan nüfusunun daha yüksek vergi ihtiyavı doğurduğunu ancak vergilerin ülke gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 34.6’sını oluşturmasıyla  Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)  üye ülkelerinin gerisinde olduğunu belirtti.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328