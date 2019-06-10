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Hammond: Anlaşmasız Brexit olasılığı oldukça düşük

Deniz Kılınç / İstanbul, 10 Haziran () – Birleşik Krallık Maliye Bakanı Phillip Hammond, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşmasız ayrılma (Brexit) olasılığının “oldukça düşük” olduğunu söyledi. Birleşik...

Hammond: Anlaşmasız Brexit olasılığı oldukça düşük

Deniz Kılınç / İstanbul, 10 Haziran () – Birleşik Krallık Maliye Bakanı Phillip Hammond, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşmasız ayrılma (Brexit) olasılığının “oldukça düşük” olduğunu söyledi.
Birleşik Krallık ve AB arasında devam eden Brexit süreci, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May’in Muhafazakar Parti lideri ve başbakanlık görevinden istifa edeceğini duyurmasının ardından belirsizliğini korumaya devam ediyor. Cuma günü resmi olarak Muhafazakar Parti liderliği görevi son bulan May, Muhafazakar Parti yeni bir başbakan seçene dek görevine devam edecek.
May’in Brexit anlaşmasının Parlamento’da üç kez reddedilmesinin ardından Birleşik Krallık’ta Brexit gerilimleri devam ediyor. Japonya’nın Fukuoka kentinde düzenlenen G20 Zirvesi’nde CNBC’ye yaptığı açıklamada Phillip Hammond, söz konusu belirsizliklere rağmen Birleşik Krallık’ın AB’den anlaşmasız ayrılma olasılığının “oldukça düşük” olduğunu belirtti ve ekledi:
“Burada dikkat edilmesi gereken nokta, Birleşik Krallık’ın parlamenter bir demokrasi olduğu ve Parlamento’da anlaşmasız Brexit’i desteklemeyen büyük bir çoğunluğun bulunduğudur. Parlamento’nun anlaşmasız Brexit’in olmaması için elinden geleni yapacağını düşünüyorum.
“Birleşik Krallık şu an neredeyse yarı yarıya olmak üzere AB’den ayrılmaya oldukça istekli ve AB’den ayrılmak istemeyen bir nüfusu barındırıyor. Bu durum, iki tarafın da taviz vermesi gerektiğini anlamına geliyor. Eğer ülkenin yarısı zafer kazanmış diğer yarısı da yenilmiş hissederse buna bir çözüm bulamayız. Çünkü böyle bir senaryo bölünmeyi arttırır ve bu da gelecekte güçlü bir ülke olmamızı engeller.”

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