Hamdi Ulukaya’nın girişimcilik tohumları meyve veriyor

İstanbul, 9 Ocak () – Hamdi Ulukaya Girişimi (HUG) destek programları için İstanbul’da yapılan Hedef Takip Toplantısı, programa seçilen girişimci adayı ve startup’ların geçen altı ayda dünya pazarına adım atmak üzere önemli mesafe kaydettiklerini ortaya koydu.

Programa katılan genç girişimcilerden dördü şirketlerini açarak hayallerini gerçekleştirmek üzere yola koyuldu.

HUG, 5 yıl için toplam 5 milyon dolarlık bütçeyle, hayallerini hayata geçirmek isteyen girişimci adaylarına ve dünyaya açılmak isteyen startuplara Türkiye ve Amerika’da eğitim ve danışmanlık desteği veriyor.

HUG, bu yıl da 24 girişimci adayı ve 6 startup’ı destek programına dahil edecek. Yeni Startup Destek Programı başvuruları için son gün 20 Ocak. Girişimci Adayı Destek Programı için ise başvurular 13 Ocak - 18 Şubat tarihleri arasında www.ulukayagirisimi.com üzerinden yapılabilecek. Katılımcılar, Türkiye’deki eğitimlerin ardından alanında uzman mentorlarıyla bir araya gelmek ve deneyim kazanmak üzere ABD’deki girişimcilik kampına katılacaklar.

Chobani markasıyla ABD’de gıda sektörünün en büyükleri arasına giren Hamdi Ulukaya’nın geçtiğimiz yaz başlattığı girişimci destek programına katılan girişimci adayı ve startup’lar, ikinci “Hedef Takip Toplantısı” için İstanbul’da buluştu. İlk altı ayda Hamdi Ulukaya Girişimi kapsamında desteklenen girişimci adaylarından dördü şirket açmayı başardı.

“Hayaller bir araya gelince bizi hiç kimse durduramaz”

Hamdi Ulukaya Girişimi’nin arkasındaki en büyük itici güç kurucusunun kendi ifadeleriyle vizyonu:

“İlk altı ay içerisinde çok güzel şeyler oldu ve arkadaşların dördü Türkiye’ye döndükten sonra şirketlerini kurdular bile. Diğerleri de eminim ki geldikleri bölgede güzel işler başlatacak. Herkesin bir hayali var ve bu hayalleri gerçekleştirmenin yollarını arıyor. Bu hayaller bir araya gelince bizi hiç kimse durduramaz. Biz zaten HUG ile bunu anlatmak istiyoruz: Memleketimizin güzelliği bu farklılıkları. Hayaller de ayrı ayrı hayaller olsun ama güzel olsun ve yapıcı olsun. Türkiye için, dünya için, girişimcilikten daha önemli başka bir şey düşünemiyorum. Dileğimiz, fikirler gelişsin, yeni fikirlerle iş insanları dünyaya açılsın. Herkes yapabilir bunu. Yozgat’taki de yapabilir Samsun’daki de Erzincan’daki de İstanbul’daki de."

Dört girişimcinin hayali gerçek oldu

HUG’17 katılımcılarından Burak Kartal, Fikir Değirmeni isimli iş fikrini hayata geçirmeyi başardı. Ekim ayında eğitimlere başlayan Fikir Değirmeni’nde 9 – 15 yaş arasındaki çocuklara fikir, proje ve iş geliştirme alanlarında oyunlaştırılmış eğitim veriliyor. Fikir Değirmeni, Türkiye’nin ilk bilim odaklı çocuk kuluçka merkezi olma özelliğini taşıyor.

HUG Girişimci Adayı Destekleme Programından çıkan bir diğer girişimci Mehmet Kankaya ise, Yemhy’s markası ile Gaziantep’e ait yerel bir ürün olan deri ayakkabıları internet üzerinden satışa çıkardı.

Program kapsamında şirket kuran girişimcilerden Hakkarili Sevil İke Sala da, kadınların el emeğiyle ürettiği kıyafetleri handike.net sitesi üzerinden satışa sundu. Kadınların sosyal hayatta daha çok var olmasını hayal eden Sala, şu anda Hakkarili ev hanımı 10 kadınla birlikte üretimlerine devam ediyor. Kurdukları atölyede ilk etapta online satışa başlayan şirket, önümüzdeki ay İstanbul’da ürünlerini satışa sunacak.

Verda Aras kurucusu olduğu Fit Monday Box ile, sağlıklı gıda, spor ekipmanları ve gıda takviyelerini içeren aylık kutu aboneliği servisini başlattı. Aboneler tarafından satın alınan her bir aylık kutu, barınaktaki yaşayan bir hayvanın 1 günlük mama ihtiyacı karşılamış olacak. (Fotoğraflı)