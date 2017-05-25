Hamdi Ulukaya’dan gençlere hayat dersi

İstanbul, 25 Mayıs () - ABD merkezli yoğurt devi Chobani’nin kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya, Georgetown Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Yüksek Lisans mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, ilkokuldayken ‘büyükelçi’ olmak istediğini söyledi.

Hamdi Ulukaya, 19 Mayıs’ta yapılan mezuniyet törenindeki konuşmasında, Erzincan’ın İliç ilçesinde geçen ilkokul yıllarında kendisine ne olmak istediği sorulduğunda ‘büyükelçi’ yanıtını verdiğini söylerken sosyal adalet kavramının da altını çizdi. Hamdi Ulukaya dünyanın içinden geçtiği zor dönemde diplomasi alanında görev yapacak öğrencilerden, üstlenecekleri rolü yerine getirirken “insana değer verme” ilkesini hiç unutmadan değişime öncülük etmelerini istedi. Diplomasinin karmaşa ve uzlaşmalarla, karşılıklı ödün vermelerle, çok zor seçimlerle dolu “gri bir dünya” olduğunu belirten Ulukaya, “Siyah ve beyazdan kaçınmayın. Doğru ya da yanlış diye bir şeyin olmadığın düşünmeyin. Ve bu okulda öğrendiğiniz sosyal adalet kavramını unutmayın.” dedi.

Mülteciler yük, tehdit ya da terörist değil

Genç diplomat adaylarına yönelik konuşmasında, çözümüne katkıda bulunmak için yoğun çaba sarf ettiği mülteci sorununa da değinen Ulukaya, halen dünyanın dört bir yanında evlerini terk etmek zorunda bırakılan 65 milyon mülteci olduğunu hatırlattı. Ulukaya “Bu korkunç bir şey. Pek çoğumuzun elinde bir sürü imkân var ama buna rağmen insanların çektiği bu büyük acıya sırtımızı dönüyoruz. Dünyanın zengin ülkeleri gözlerini başka tarafa çevirmek için bahaneler arıyorlar ve ellerinde çok daha az imkân olan bir avuç ülke mültecilerin derdine derman olmaya çalışıyor. Çoğu zaman onlara sanki insan değillermiş muamelesi yapıyoruz. Onlara yük, tehdit hatta terörist diyoruz. Ben yüreklerimizin bundan daha büyük olduğuna inanıyorum.” dedi.

Başkalarının hayallerini de gerçekleştirin

22 yaşında bir genç olarak Amerika’ya gelişinin hikayesini de paylaşan Ulukaya, Mevlana’nın “Yol yürümeye başlayınca görünür” sözünü hatırlatarak yeni mezunları kendi yolculuklarına başlamaya teşvik etti. Ulukaya sözlerini “Buradan ayrılırken kafanızda yalnızca kendi hayallerinizi gerçekleştirmek olmasın, başkalarına faydalı olmak, onların hayallerinin de gerçekleştirmek olsun. Doğru olanı yapın ve yanlış olanın karşısında durun. Değerleriniz sizin pusulanız olsun.” diyerek tamamladı.

Ulukaya, neşeli ve içten üslubuyla dinleyicilerin büyük sempatisini kazandı ve konuşmasının bitiminde akademisyenler, öğrenciler ve törene katılan aileler tarafından ayakta alkışlandı.

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