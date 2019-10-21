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Ham petrol fiyatı taleplerin azalmasıyla sabit kaldı
Ham petrol fiyatı; yatırımcıların,dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin ve diğer global tedarikçilerin taleplerinin azalmasıyla sabit kaldı. Çin, geçtiğimiz hafta ekonomik büyümenin yıllık olarak yüzde 6.0 düştüğünü...
EKONOMİ 21.10.2019, 15:47
Ham petrol fiyatı; yatırımcıların,dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin ve diğer global tedarikçilerin taleplerinin azalmasıyla sabit kaldı.
Çin, geçtiğimiz hafta ekonomik büyümenin yıllık olarak yüzde 6.0 düştüğünü ve böylece 30 yıl içerisindeki en düşük seviyeye ulaştığını ve ABD’nin Çinli gemicilik ve lojistik hizmet şirketi COSCO’ya ve pek çok şirkete uyguladığı yaptırımların endişeye sebep olduğunu duyurmuştu.
Bu sırada dünyanın en büyük ikinci petrol üreticisi Rusya, Petrol İhraç Eden Ülkeler (OPEC) arasında kararlaştırılan üretim kısıntısı hedefini tutturamadığını belirtti.
Gelişmelerle Batı Teksas petrolünün varil fiyatı yüzde 0.63 artışla 54 dolara, Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullandığı Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0.15 artışla 59.39 dolara yükseldi.
Çin, geçtiğimiz hafta ekonomik büyümenin yıllık olarak yüzde 6.0 düştüğünü ve böylece 30 yıl içerisindeki en düşük seviyeye ulaştığını ve ABD’nin Çinli gemicilik ve lojistik hizmet şirketi COSCO’ya ve pek çok şirkete uyguladığı yaptırımların endişeye sebep olduğunu duyurmuştu.
Bu sırada dünyanın en büyük ikinci petrol üreticisi Rusya, Petrol İhraç Eden Ülkeler (OPEC) arasında kararlaştırılan üretim kısıntısı hedefini tutturamadığını belirtti.
Gelişmelerle Batı Teksas petrolünün varil fiyatı yüzde 0.63 artışla 54 dolara, Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullandığı Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0.15 artışla 59.39 dolara yükseldi.
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