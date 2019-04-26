Halkbank'tan "mevduatı enflasyona karşı koruyan" iki hesap

İstanbul, 26 Nisan () – Halkbank, tasarrufları enflasyon karşısında korumayı amaçlayan iki yeni mevduat ürünü geliştirdiğini duyurdu.

Halkbank’tan yapılan açıklamaya göre, banka, “Enflasyon Korumalı Ara Dönem Ödemeli Mevduat Hesabı” ve “Enflasyona Endeksli Koruyan Mevduat Hesabı” ile yatırımlarını liraya yönelik yapmak isteyen müşterilerine yeni bir seçenek sunuyor.

Açıklamaya göre, “Enflasyon Korumalı Ara Dönem Ödemeli Mevduat Hesabı” ile müşteriler, 365-370 gün vadeli olarak açtırdıkları mevduat hesabı ile üç aylık ara dönemlerde ya da vade sonunda getiri elde etme olanağı kazanıyor:

"Üründe, TÜFE’ye endeksli oran, ara dönem ödeme tarihlerinde ya da vade sonunda Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı en güncel TÜFE endeksi yıllık değişim oranına bankanın belirlediği ilave marj oranının eklenmesiyle belirleniyor."

Halkbank açıklamasında, "'Enflasyona Endeksli Koruyan Mevduat Hesabı' kapsamında da 92-370 gün vade aralığında açılabilen hesapta 'hesap açılışında belirlenen oran' ile 'vade sonundaki TÜİK’in açıkladığı en güncel TÜFE endeksi yıllık değişim oranı ile ilave marj oranı' karşılaştırılıyor ve yüksek oran üzerinden faiz uygulanıyor. Hesaptan para çekildiğinde hesabın faiz oranı ve vade başı/vade sonu bozulmuyor, faiz hesapta kalan tutar üzerinden hesaplanıyor" denildi.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, söz konusu ürünlerle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Tasarruf sahiplerini doğru yönlendirmek ve müşterilerimizin yatırımlarını en verimli birikim araçlarında değerlendirmek temel görevlerimizden biridir. Kur hareketlerinin, tasarruflarını döviz olarak değerlendirmek isteyen birçok müşterimizi zaman zaman mağdur ettiğini görüyoruz. Yatırımcılar kısa dönemli nakde ihtiyaç duydukları zaman yabancı para dövizlerini maliyetinden düşük kur seviyesinden liraya çevirerek kayıp yaşayabilmektedir. Enflasyona Endeksli Koruyan Mevduat Hesabı ve Enflasyon Korumalı Ara Dönem Ödemeli Mevduat Hesabı ürünlerimiz, tasarruf sahiplerinin birikimlerini daha korunaklı hale getirecektir. Yenilikçi ve alternatif ürünlerimiz ile mevduat müşterilerimizin yatırımlarını değerlendirirken kendilerini güvende hissetmeleri öncelikli hedefimizdir." (Fotoğraflı)