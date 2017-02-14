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Halkbank'ın 2016 yılı net kârı 2.56 milyar lira

İstanbul, 14 Şubat () – Halkbank'ın 2016 yılın net kârı, 2 milyar 558 milyon liraya çıktı. Bankanın 2015 yılı net kârı 2 milyar 315 milyon lira düzeyindeydi. Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın 2015 yılı sonuna göre...

Halkbank'ın 2016 yılı net kârı 2.56 milyar lira

İstanbul, 14 Şubat () – Halkbank'ın 2016 yılın net kârı, 2 milyar 558 milyon liraya çıktı. Bankanın 2015 yılı net kârı 2 milyar 315 milyon lira düzeyindeydi.
Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın 2015 yılı sonuna göre toplam aktifleri yüzde 23.3 artışla 233 milyar 441 milyon liraya, toplam kredileri aynı dönemde yüzde 23.8 artışla 206 milyar 115 milyon liraya yükseldi.
Açıklamaya göre, toplam mevduatı 150 milyar 263 milyon liraya ulaşan Halkbank, KOBİ kredilerinin de dâhil olduğu toplam ticari kredilerinde 2015 yılsonuna göre yüzde 26.8 artış sağladı. Halkbank, Ticari kredilerini 126 milyar 495 milyon liraya yükseltti.
Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu, 2016 yılı hedefleriyle uyumlu sonuçlar elde ettiklerini söyledi.

 

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