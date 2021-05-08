Halkbank 2021 yılı 1. çeyrek finansal sonuçları açıklandı

Halkbank, Türk Lirası nakdi kredilerinde yüzde 37,6 büyüme başarısıyla toplam kredilerini 577,7 milyar TL’ye yükselterek reel sektörün finansmana erişimine önemli ölçüde destek vermeye devam etti



Halkbank, 2021 Mart sonu itibarıyla aktif büyüklüğünü, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,1 artırarak 692,9 milyar TL’ye taşıdı. Çeşitli meslek gruplarına özel çözümler üreterek ekonomik canlılığa katkı vermeye odaklanan Halkbank geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre, nakdi kredilerinde yüzde 30,3 artış sağlarken, toplam kredilerini ise yüzde 30,8 artışla 577,7 milyar TL'ye yükseltti. Banka, özellikle TL nakdi kredilerde yüzde 37,6 büyüme başarısı yakaladı. Halkbank’ın toplam mevduatı ise 2020 Mart sonuna kıyasla yüzde 44,1 artışla 471,6 milyar TL oldu.



Halkbank’tan milli ekonomiye güçlü finansman desteği için meslek birlik ve odaları ile işbirliği



Sağladığı desteklerle piyasadaki canlılığa katkı vermeye odaklandıklarını söyleyen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “KOBİ kredileri büyüklüğümüz 199 milyar TL ve KOBİ kredileri pazar payımız %21,5 seviyesine ulaşarak sektördeki lider konumumuzu sürdürmekteyiz. Son 1 yılda 42,5 milyar TL’si esnaf kredisi olmak üzere 124 milyar TL KOBİ kredisi kullandırdık. Bundan sonra da ülkemiz ekonomisinin itici gücü olan KOBİ’ler başta olmak üzere reel sektör firmalarını desteklemeye devam edeceğiz.



Reel sektörün farklı iş kolu temsilcilerinin geniş katılımı ile görüşmeler gerçekleştirerek, mevcut durumlarını ve bizden beklentilerini dinledik. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ile protokoller imzalayarak, sektörün pandemi süreci nedeniyle yaşadığı sıkıntıları aşmaya yönelik çalışmalar yaptık. Bu dönemde önceliğimiz toplumun farklı kesimlerinin acil ihtiyaçlarına yanıt vererek ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak, Cumhurbaşkanlığımız kararları öncülüğünde Hazine ve Maliye Bakanlığı politikaları doğrultusunda salgınla mücadele yönünde alınan önlemlere kalıcı bir katkı vermektir. ‘Önce Halk, Sonra Banka’ ilkemiz doğrultusunda çizdiğimiz yol haritasında kararlı adımlarla ilerlemekteyiz” dedi.



Türk bankacılık sektöründe Halkbank’tan bir ilk: Kadın Girişimci Bankacılık birimi kuruldu



Arslan, “Bu dönemde kadın girişimcilere de özel avantajlar sunduk. Bünyemizde Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü’nü kurduk ve bankacılık sektöründe bir ilke imza attık. Böylelikle kadınlara yönelik desteğimizi kurumsallaştırdık. Kadın girişimci kredisiyle de ilk çeyrekte kadın girişimci esnaf dahil yaklaşık 20 bin kadın girişimciye 1.8 milyar TL’nin üzerinde kaynak sağladık” diyerek sözlerini sürdürdü.

Halkbank’ın sektördeki öncü rolü, ödül ve uluslararası sertifikalarla tescillendi

Osman Arslan, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Bankamız, ülke ekonomisine katma değer sağlayan büyük markaların ödüllendirildiği Değer Zirvesi’nde ‘Topluma Değer Katan Marka’ ödülüne layık görüldü. Bu etkinlikte ‘Başarı dolu bir geçmişe uzanan kökleri ile hiç durmadan boy vermeye devam eden, her koşulda Türk halkı için çalışan ve üreten Türkiye’nin en büyük destekçisi’ olarak tanımlanmaktan gurur duyduğumuzu ifade etmek isterim.



İç Sistemler Grup Başkanlığı olarak uluslararası geçerliliği olan ve TÜRKAK akreditasyonlu ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası almaya hak kazandık. Bu anlamda gerek eğitim ve danışmanlık süreci ile kalite sistemini kurarak gerekse de sürekli iyileştirme ile hizmet kalitemizi arttırmayı hedeflemekteyiz. Önümüzdeki dönemde de sahadaki etkin varlığımızı sürdürmeye ve teknolojinin sağladığı tüm imkanlardan yararlanarak hizmet kalitemizi örnek düzeyde muhafaza etmeye devam edeceğiz.”