Halı dokumacılığı can çekişiyor

BURDUR'un Büğdüz Köyü'nde 1970'li yıllarda kurulan atölyelerde 400'e yakın halı dokunurken, makine halılarının çıkmasıyla üretim bitme noktasına geldi. Köyde halı dokuyan yalnızca 10 kişi kaldı.Burdur'da 1971 yaşanan deprem ardından halkın gelir düzeyini artırmak için dönemin valisi Ömer Naci Bozkurt'un girişimiyle Büğdüz Köyü'ne halı atölyeleri kuruldu. Kısa sürede faaliyete geçen atölyelerde özellikle kadınlar çalışarak dokudukları ipek ve yün halılarla ev ekonomisine katkı sağladı. Son dönemde makine halılarının yaygınlaşmasıyla atölyelerdeki üretim de bitme noktasına geldi. O dönem 10'dan fazla atölyede 260'ın üzerinde tezgah bulunan köyde, günümüzde sadece 1 atölyede 8 tezgah kaldı. 400'e yakın kadının ipek ve yün halı dokuduğu köyde halı dokuyan sayısı ise 10'a düştü. Mevcut atölyede yalnızca özel siparişler üzerine üretim yapılıyor."GELİRİMİZ ÇOK İYİYDİ"Halı dokumaya 13 yaşında başladığını belirten 43 yaşındaki Fatma Candan, bölgede halıcılığın bittiğini söyledi. 6 metrekare halıyı yaklaşık 2 ayda bitirdiklerini anlatan Candan, şöyle dedi:"Köyümüzde 1990'lı yıllarda 300-400 kişi halı dokuyordu. Şu anda 10 kişi kaldık. O zamanlar gelirimiz çok iyiydi. Asgari ücret kadar gelirimiz vardı. Şu anda halıcılıktan pek fazla gelirimiz yok. +990'lı yıllarda ben ilk kurbanımı halıdan kazandığım para ile kestim. İşler o kadar iyiydi. Ama şu an halıcılık bitti. Fabrika halıları çıkınca el halılarına ilgi azaldı. Halı dokuyanlar başka iş sahalarına gitti.""HALICILIK BİTTİ"Halı dokuyan 31 yaşındaki Kadriye Altın da annesi halı dokurken kendisinin de halı tezgahları arasında oynayarak büyüdüğünü söyledi. Evlendikten sonra kendisinin de halı dokumaya başladığını belirten Altın, "Ortam güzeldi, arkadaşlıklar güzeldi. Hem halı dokur hem hayvanlarımıza bakardık. Ama şimdi insanlar sigortalı iş arıyor. Şu anda Büğdüz'de halıcılık bitti. Keşke halıcılık ölmese de devam etse. Geleneklerimizi sürdürsek. Makine halıları çıktı, yün halılar, ipek halılar bitti" diye konuştu.

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