Hakkari'deki alabalık tesisleri iflasın eşiğine geldi

HAKKARİ'de 20 yıl önce hizmede açılan Çallı Alabalık tesisi sahibi İdris Sofioğlu, kredi desteği alamadığı için iflasın eşiğine geldiğini söyledi. Sofioğlu, yılda 200 ton alabalık, 5 milyon yavru balık ürettiğini belirtti.Hakkari'ye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Depin mevkiindeki Çallı Alabalık tesisleri, maddi sıkıntılar nedeniyle kapanma riskiyle karşı karşıya. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Alabalık tesisi sahibi İdris Sofioğlu, 20 yıldır tesisi işlettiğini, ancak bankaların kredi vermemesi nedeniyle iflasın eşiğine geldiğini belirterek şöyle konuştu:"Üretici olarak durumumuz iyi değil. Tarım Bakanlığına da sesleniyoruz. Buradaki yatırımcıya, buradaki üreticiye destek niyetine vaatler veriyorlar, ama ne yazik ki destek alamıyoruz. Bankalara gidiyoruz yem kredisi çekmek istiyoruz. Bize Hakkari'nin riskli bölge olduğunu söylüyorlar. Televizyonlarda destek veriyoruz, teşvik veriyoruz diyorlar ancak bölgede yaşayan biri olarak bunu malesef göremiyoruz. Tarım Bakanlığı'na yaptığım müracaattan da bir sonuç alamadım. Farklı şartları koydular önümüze. Buranın kış şartları zordur, çetindir. Buradaki yem ihtiyaçlarımızı hiç bir şekilde gideremiyoruz. Fabrikalar bize yem vermiyor. Tesis için 1 milyon TL masraf yaptım. Şimdi iflasın eşeğindeyim. Yetkililerden destek bekliyorum."

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