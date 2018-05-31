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Hakan Çavuşoğlu: Yıllık 50-60 milyar doları enerjiye harcıyoruz

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da yaptığı konuşmada, "Ortalama her yıl 50-60 milyar doları enerji ihtiyacımızın tedariki için vermek zorunda kalıyoruz. Bizim için enerji sektörü, stratejik bir öneme sahip. Biz kendimize...

Hakan Çavuşoğlu: Yıllık 50-60 milyar doları enerjiye harcıyoruz
BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da yaptığı konuşmada, "Ortalama her yıl 50-60 milyar doları enerji ihtiyacımızın tedariki için vermek zorunda kalıyoruz. Bizim için enerji sektörü, stratejik bir öneme sahip. Biz kendimize yetecek kıvama, ortama ulaşırsak bu 50-60 milyar dolarlık her yıl giden sarfiyatımızı kendimizde tutacağız ve tasarruf edeceğiz" dedi.
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu seçim çalışmaları kapsamında Ak Parti Bursa İl Başkanlığı ve teşkilatlarıyla Orhaneli ilçesinde birtakım temaslarda bulundu. Çavuşoğlu, Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin enerji konusunda kendine yetebilen bir ülke olmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:
"Önemli tutarda milli gelir payımızı biz, her yıl enerjiye aktarıyoruz. Ortalama her yıl 50-60 milyar doları enerji ihtiyacımızın tedariki için vermek zorunda kalıyoruz. Satın alıyoruz ve karşılığını ödüyoruz. Doğal gaz, elektrik, petrol ve diğer bütün madeni kaynaklar olarak baktığımızda, bu böyle. Bizim için enerji sektörü, stratejik bir öneme sahip. Biz kendimize yetecek kıvama, ortama ulaşırsak bu 50-60 milyar dolarlık her yıl giden sarfiyatımızı kendimizde tutacağız ve tasarruf edeceğiz. Ak Parti olarak enerji kaynaklarını çeşitlendirmek, bu noktada daha konforlu ve temiz bir enerjiye kavuşmak için çalışıyoruz. Burada küçük gibi görünen ama ağırlığı büyük bu tesis, çok önemli. Bunların sayısını artırarak bölge insanına istihdam sağlamak, yerel idarenin bütçesine katkı sunmak, çok önemli."
Konuşmasında doğal gaz altyapısı olmayan sadece 3 ilin kaldığını söyleyen Çavuşoğlu, "Doğal gazı ulaştırdığımız il sayısı bugün itibarıyla 78'e ulaşmış. Geriye sadece 3 il kalmış ve 350 civarında ilçeye doğalgazı ulaştırmışız. Bunun yanı sıra doğal gaz depolama tesislerimizi, herhangi bir hal başımıza geldiğinde, bunu ithal ettiğimiz ülkelerle bir sınırda bir problem yaşadığımızda stokladığımız enerjiyi kullanmak için artırıyoruz. Toplam yıllık enerji ihtiyacımızın depolama tesislerine oranı, yüzde 20. Yani yüzde 20'sini depolayıp, arz güvenliği bakımından muhkem hale getiriyoruz" dedi.

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