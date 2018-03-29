HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: ÇAYKUR tarihinin en önemli düzenlemesi yapıldı

Aytekin KALENDER/RİZE, ()- HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Çaykur'da çalışan mevsimlik işçilerin çalışma sürelerinin 120 günden 180 güne çıkarılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arslan, "Çaykur tarihi boyunca işçi için yapılmış en önemli düzenleme yapıldı" dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Çaykur'da çalışan 9 bin 500 dolayında mevsimlik işçilerin çalışma sürelerinin 120 günden 180 güne çıkarıldığını belirterek bu düzenlemenin Çaykur tarihi boyunca yapılan en önemli düzenleme olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun bu düzenlemeye çok önemli katkılarda bulunduğunu ifade eden Arslan, Çaykur'un da son dönemde elde ettiği başarıların çalışma süresinin artmasında etkili olduğunu belirtti. Arslan, "Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu'nun göreve geldiğinden bu yana kurumun yapılanmasında yaşanan gelişmeler bizide kolaylık sağladı. Biz bugün 180 günü tartışıyorsak, 180 gün yapılabilecek bir iş olduğu için tartışıyoruz. Bugün Çaykur işçisi 180 gün çalışabilecek noktaya geldi, biz de bu sayede işimizi, aşımızı daha fazla büyütme imkanına sahip olacağız. Çaykur, bölgenin hemen hemen her şeyidir. Bölge siyaseti, sosyal yaşamı, ekonomisi Çaykur ile hep iç içedir. Bu konunun farkında olduğumuz için düşüncemiz her zaman Çaykur'u geleceğe taşımaktı" dedi.

'BUNDAN SONRAKİ HEDEF 12 AY ÇALIŞMA'

Doğru yapılanma ile Çaykur'u dünyadaki benzer kurumlar gibi bir dünya markası haline dönüştürmenin bundan sonraki en önemli hedefleri olduğunu ve bunu başardıkları takdirde çalışma sürelerinin 12 aya çıkarılabileceğini ifade eden Arslan, "Düzenleme, bölge ekonomisine katkı sağlayacağı gibi çalışan işçilerin motivasyonları da yükseltecektir. Biz HAK-İŞ olarak yıllar öncesi bölgeye ilk adım attığımız zaman, insanlar bize 150 gün çalışabilme imkanını sormuştu, bugün çok şükür ki 180 gün çalışma imkanı sağlandı. Bu başarı Çaykur'un, çalışanların, sendikamızın ve tüm bölgenin başarısıdır" şeklinde konuştu.

'KAVGACI DEĞİL, UZLAŞMACI OLMALIYIZ'

Arslan, günümüzde sendika hareketlerinin değişime uğradığını ve artık kavgacı olmak yerine uzlaşmacı davranarak çözümler üretilebileceğini belirterek, "Özellikle Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği'nin dağılması ve soğuk savaş dönemi'nin sona ermesi, tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye'deki sendikaları da etkiledi. Artık küreselleşen yeni dünya düzeninde işçi ile işverenler arasında yeni bir zemin oluşturmak gerektiğini anladık. Çatışarak, kavga ederek, grev yaparak ve işyerlerinde sorun çıkartarak problemleri çözemiyorsunuz. Böyle olunca kaybeden işçiler, bölgeler, kısacası herkes oluyor. Biz çatışmadan, kavga etmeden, birbirimizi yenmeden beraberce hareket edip, geleceğimizi inşa etmek için çalışıyoruz. Çaykur'un geleceği için Genel Müdür Sütlüoğlu ne kadar sorumlu ise biz de en az onun kadar kendimizi sorumlu hissediyoruz" ifadelerini kullandı.



FOTOĞRAFLI