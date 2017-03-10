Hak- İş'e bağlı Çelik- İş'ten, referandumda 'evet'e destek

Zafer BARIŞ/KAYSERİ, () - HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 16 Nisan’da yapılacak olan anayasa referandumunda ilişkin olarak, "Siyasi krizlerin son bulması, ülke yönetiminde çift başlılığın ortadan kalkması, biz emekçilerin en çok önemsediği ekonomik istikrarın sağlanması için referandumda 'Evet' oyu vereceğiz'' dedi.

Genel Başkanı Değirmenci, memleketi Kayseri'de bir dizi ziyaretlerde bulundu ve Çelik-İş Kayseri Şubesi'nde basın toplantısı düzenledi. Çelik- İş ve bağlı bulunduğu Hak-İş Konfederasyonu'nun 15 Temmuz darbe girişimini takip eden 27 gün boyunca meydanlarda demokrasi nöbeti tuttuğunu belirten Yunus Değirmenci, anayasa değişikliğinde 'evet' oyu vereceklerini söyledi. Ülkenin geçmişte çift başlılıktan çok çektiğini ve büyük bedeller ödediğini anlatan Değirmenci, şunları söyledi:

"Ayrı dünya görüşüne sahip cumhurbaşkanı ile başbakan arasındaki sürtüşmelerin bedelini millet olarak bizler ödedik. Tarihimiz bunların örnekleri ile dolu. Bu sürtüşmelerin ortadan kalkması ve siyasi istikrarın sağlanması için 16 Nisan'da yapılacak olan referandumda, evet diyeceğiz. Ülkemizin çift başlılıktan kurtulması, seçimden sonra 5 yıl boyunca istikrarın ve yönetimin devam edecek olması, ülkenin geleceği için tüm üyelerimizi ve Kayseri halkını referandumda evet oyu vermeye davet ediyoruz.''

Yunus Değirmenci, Türk bakanlara konuşma izni vermeyen Almanya ve Hollanda'yı da kınadığını belirterek, ''Bakanların konuşmalarına izin vermeyen Almanya ve Hollanda, demokrasi adına büyük bir yanlış yapmıştır. Bir an önce bu yanlıştan dönmelerini bekliyoruz'' dedi.