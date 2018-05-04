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HAFTAYA BAKIŞ - QNB Finans Yatırım / Kanlı: Önümüzdeki dönemde piyasaların yönünü ECB belirleyecek

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Mayıs () - QNB Finans Yatırım Başekonomisti Burak Kanlı, haftaya küresel piyasalarda ve yurtiçinde açıklanacak verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede “ABD Merkez Bankası’nın patikası belli. Asıl belirsizlik...

HAFTAYA BAKIŞ - QNB Finans Yatırım / Kanlı: Önümüzdeki dönemde piyasaların yönünü ECB belirleyecek

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Mayıs () - QNB Finans Yatırım Başekonomisti Burak Kanlı, haftaya küresel piyasalarda ve yurtiçinde açıklanacak verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede “ABD Merkez Bankası’nın patikası belli. Asıl belirsizlik Avrupa Merkez Bankası’nda. Bundan sonra dünya genelindeki parasal genişlemenin yönünü ağırlıklı olarak ECB belirleyecek” dedi.
Gelecek hafta ABD’de açıklanacak aylık ve yıllık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin – çok majör bir sapma olmadıkça – piyasaları etkileyebilecek güçte olmadığını vurgulayan Kanlı şu tespit ve değerlendirmeleri yaptı:
“Artık Fed’in aşağı yukarı ne yapacağını biliyoruz, faizleri üç kez mi dört kez mi 0.25 baz puan artırır diye konuşuyoruz.
“Gelecek hafta Türkiye’de çok önemli bir veri yok. Tabii 24 Haziran’da gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin bir anket açıklanırsa, piyasalar ondan da etkilenir.
“Önümüzdeki dönemde piyasalardaki gelişmelerin yönünü ağırlıklı olarak Avrupa Merkez Bankası’nın açıklamaları belirleyecek.
“Euro/Dolar 1.22 -23 düzeylerindeydi, şimdi 1.20’lerin altında. Bu düzeyin daha da altına çekilebilir, tekrar yükselebilir de.
“Son toplantıda ECB hiçbir sinyal vermemeye çalıştı.
“Eylül ayında parasal genişlemeyi bitirip bitirmeyeceğine dair sinyal vermemeye çalıştı. Dolayısıyla belirsizlik sürüyor.
“ECB, gerektiği kadar uzun bekleyeceğini, faizleri gerektiği kadar düşük tutacağını söyledi ama ana ekonomilerinden gelecek veriler takip edilecek.
“Haftya Almanya ve Fransa’dan ticaret dengesi, sanayi üretimi ve imalat üretimine yönelik veriler de geliyor.
“ECB’de Fed’e nispeten çok daha fazla belirsizlik var.
“Parasal genişlemenin bir noktada sonuna yaklaştıklarını biliyorlar.
“ABD’den gelecek ÜFE rakamları piyasaların odağında olacak. ÜFE’de çok majör bir sapma olursa, oyunu tekrar düşünmemize yol açabilir.
“Fed tarafında ‘üç mü, dört mü’ tartışmaları hala sürüyor ama son Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının ardından Fed piyasaların illa da yüzde 2’ye odaklanmaması gerektiğini, simetrik bir bantın olduğunu ve enflasyon yüzde 2.2 olursa bunun felaket anlamına gelmediğini ima etti.
“Ben ÜFE’den piyasaları bozacak bir sapma beklemiyorum.
“Haftanın son gününde açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi zayıftı, beklenti altında geldi ve dolar aleyhine bir gelişme oldu.
“Yine bugün açıklanan saat ücretlerinin tüm çalışanlar için 4 dolar sent artışla 26.84 dolara yükselmesi doları küresel piyasalarda güçlendirdi fakat kazançlar ve doğrudan ücretlere dair bir anlam çıkartılabilecek veriler, beklentinin altında kaldı. Tekrar oyunu değiştirecek güçte bir veri olmadı.
“Haftaya açıklanacak ÜFE verisi de Fed’e ipucu verecek veya piyasalarda ani bir fiyatlamaya yol açacak güçte olmaz." (Fotoğraflı)

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